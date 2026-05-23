“De Rey a Rey”: Alejandro Fernández ofrece concierto en Guatemala, rinde homenaje a su padre y evidencia orgullo por la música ranchera

La Explanada 5, en la ciudad de Guatemala, fue el recinto donde se celebró el legado de la dinastía Fernández, debido a que Alejandro, conocido como El Potrillo, ofreció un concierto el viernes 22 de mayo y creó un puente generacional entre su música y el legado de su padre, Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años el 12 de diciembre del 2021.

De acuerdo con El Potrillo, la gira que promociona en la actualidad se denomina De Rey a Rey y consiste en un espectáculo en el que rinde homenaje al Charro de Huentitán, una figura fundamental de la música ranchera y popular mexicana.

No me sé rajar, Hermoso cariño y Lástima que seas ajena fueron los temas con los que Alejandro Fernández comenzó la velada musical en Guatemala y, desde el primer acorde, estuvo acompañado por el coro de sus admiradores, quienes abarrotaron el recinto.

“Hola, Guatemala. Qué alegre ver un escenario así de lleno. ¡Qué barbaridad! Los quiero mucho”, dijo Alejandro Fernández.

“Les prometo que esta noche será muy especial, mágica. Nos vamos a enamorar, vamos a cantar y vamos a celebrar junto a la música mexicana, que es la música más hermosa de todo el mundo. Así que prepárense para esta fiesta. Esto es De Rey a Rey, el homenaje a mi padre”, agregó.

Alejandro Fernández, interpreta éxitos de Vicente Fernández en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Potrillo continuó el concierto con éxitos como Estos celos y Un millón de primaveras.

“Estoy muy contento de venir acá, mi Guatemala”, dijo el cantante mexicano, y siguió con el homenaje a Vicente Fernández con temas como De qué manera te olvido, La ley del monte, El cantador, Mi amigo el tordillo, Ojalá que te vaya bonito, Por tu maldito amor, Mi ranchito y Acá entre nos.

El cantante mexicano Alejandro Fernández, ofrece concierto a lleno total en Explanada 5, en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante la velada, los asistentes ovacionaron a El Potrillo, quien contó con el acompañamiento de mariachis e indicó que el espectáculo De Rey a Rey representa uno de sus retos personales y un puente generacional entre dos voces que marcaron épocas distintas del regional mexicano.

“Esta era la favorita de mi papá, así que quiero que la canten bonito. Que se escuche de acá hasta Jalisco, que se escuche durísimo”, indicó Alejandro e interpretó Volver, volver.

Alejandro Fernández, "El Potrillo", agradece a los guatemaltecos por el apoyo que le han brindado durante su trayectoria. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los admiradores nuevamente lo ovacionaron, siguieron sus instrucciones y se unieron en una sola voz con el coro que hizo vibrar la Explanada 5. El Potrillo continuó la fiesta musical con El rey y A mi manera.

El toque personal

Con más de tres décadas de trayectoria, Alejandro Fernández se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música ranchera, la cual fusiona con temas románticos, y en Guatemala incluyó varios de sus éxitos durante un espectáculo de dos horas.

Estuve, Hoy tengo ganas de ti, Qué voy a hacer con mi amor, Qué lástima y Te olvidé fueron los temas que interpretó El Potrillo y con los que dio el toque romántico a la velada en el país.

Durante la velada musical en Guatemala, Alejandro Fernández evidencia orgullo por la música ranchera y popular mexicana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Venimos evolucionando y grabando más música, pero esta noche quiero incluir una canción que desde hace mucho tiempo no interpretaba en los conciertos y es de las que quiero recuperar porque es una canción hermosa”, dijo el cantante mexicano.

“Creo que todos en la vida, en algún momento, hemos pasado por alguna ruptura, por una pérdida, por algún amor que se va, pero si hay algo que nos cura el alma y nos ayuda a respirar, eso siempre será un abrazo, aunque a veces ese abrazo sea el último”, indicó El Potrillo e interpretó Abrázame.

"El Potrillo" rinde homenaje en Guatemala a Vicente Fernández durante el espectáculo denominado "De Rey a Rey". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El toque romántico de Fernández continuó con éxitos como Tantita pena, Eso y más, Loco, Sé que te duele, Te voy a perder, Canta corazón y Me dediqué a perderte.

“Gracias, Guatemala, por esta noche. Qué alegre estoy, me siento como en casa”, indicó, y cerró la velada musical con temas como Se me va la voz, Me está doliendo, Felicidades, Mátalas y Cómo quien pierde una estrella.