Alejandro Fernández en Guatemala 2026: Todos los detalles del concierto “De rey a rey”, el homenaje a Vicente Fernández

El artista mexicano Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo, promociona en la actualidad la gira De rey a rey, un concepto de conciertos en los que rinde homenaje a su padre, Vicente Fernández, la leyenda de la música ranchera.

Según El Potrillo, los conciertos de esta gira superan cualquiera de sus presentaciones tradicionales, debido a que, De rey a rey es un concepto en el que hace un recorrido por los éxitos del Charro de Huentitán y los une con sus éxitos, el mariachi y crea un puente generacional en la música y de la dinastía Fernández.

Con más de tres décadas de trayectoria, Alejandro Fernández se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música ranchera, la cual fusiona con temas románticos. Además, ha catalogado la gira De rey a rey, como un proyecto de sanación y una forma de preservar el legado de Vicente Fernández a las nuevas generaciones.

Fecha

Alejandro Fernández se presentará en Guatemala, el viernes 22 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, en la zona 5 de la capital.

Precios y localidades

Gradas – Q390 + Q78 (Service fee) = Q468

Mesas Oro – Q790 + Q158 (Service fee) = Q948

Mesas Platinum – Q990 + Q198 (Service fee) = Q1,188

Mesas Black – Q1,190 + Q238 (Service fee) = Q1,428

Mesas Amex – Q1,390 + Q278 (Service fee) = Q1,668

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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