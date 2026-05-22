“A flor de piel”: El nuevo disco de Dani Labbé que cuenta con producción musical de lujo

Dani Labbé es una cantante y compositora guatemalteca que continúa en ascenso y este viernes 22 de mayo demostró su evolución sonora y artística con la publicación de A flor de piel, un EP (Extended Play), que cuenta con su calidad interpretativa, originalidad de su voz, y la excelencia de músicos internacionales y un productor de alto nivel.

Labbé ha cautivado en Guatemala debido a la interpretación de boleros y debido a su capacidad y dedicación, ha crecido a pasos agigantados en el movimiento musical del país.

Su talento y pasión dio frutos y fue observada con atención por el también guatemalteco Rodolfo Castillo, que llegó a EE. UU. en la década de 1980 y se convirtió en uno de los renombrados productores más importantes de la música latinoamericana e internacional.

Con más de cuatro décadas como productor musical, Castillo guio a Labbé y la compositora añadió su talento, pasión y calidad para concertar A flor de piel, un disco que se grabó en Miami, EE. UU., en el 2025.

El EP

A flor de piel es un EP que incluye seis temas y que, a partir de este 22 de mayo, está disponible en todas las plataformas digitales.

Portada de “A flor de piel”, el nuevo EP de Dani Labbé. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

Rodolfo Castillo fue el ingeniero de grabación y mezcla, mientras que la masterización estuvo a cargo del ingeniero Boris Milan.

El EP se grabó en Castle Recording Studios en Miami, FL, bajo el sello CMP Records y contó con la participación de los siguientes músicos:

Lazaro Horta - Piano

Yasmil Marrufo - Guitarra acústica

Richard Bravo - Percusiones

Yorgis Goiricelaya - Contrabajo

Labbé comenzó con la promoción del disco en abril del 2025 con la publicación de 17 de abril, el primer sencillo. En noviembre de ese año publicó ¿Será?, el segundo sencillo y el pasado 8 de mayo lanzó A tu lado, y de acuerdo con la cantante y compositora nacional,es la canción que encapsula todo toda la temática el EP.

“A tu lado fue el último sencillo del EP. Esta canción la empecé a componer a finales del 2023 y todo empezó con el querer retratar un amor de viejitos, de esas historias que nos han contado que son para siempre, de ver envejecer a tu pareja y estar con esa pareja para siempre”, dijo Labbé.

Rodolfo Castillo, Dani Labbé y Lazaro Horta. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

“Me pareció algo muy bonito de retratar, así que empecé escribiendo los primeros versos hablando sobre sobar el cabello de alguien hasta que se vuelva blanco, sostener su mano hasta que se arrugue, y pues esa fue la idea principal. Era una idea que la tuve guardada más o menos por un año, y en el 2024 retomamos con Rodolfo Castillo, mi productor. La idea, ya que empezamos a trabajar en un EP de covers de boleros clásicos y canciones originales y entre esas canciones originales salió esta, A tu lado”, agregó la artista guatemalteca.

Dani Labbé y Lazaro Horta. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

La producción

Para Rodolfo Castillo, trabajar con Labbé fue un reto profesional más en su trayectoria, debido a la calidad y pasión de la cantante y compositora por el bolero. Además, cataloga A flor de piel como un disco con alto nivel lírico y sonoro, debido a los músicos que se involucraron y la dedicatoria y evolución de Labbé.

La cantante y compositora guatemalteca Dani Labbé, en Castle Recording Studios en Miami,FL. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

Según Castillo, en este disco predomina el filin (adaptación cubana del término en inglés feeling), el cuál surgió como una nueva forma de interpretar el bolero y la canción romántica, durante la década de 1940 en La Habana, Cuba.

Rodolfo Castillo, durante la grabación del EP "A flor de piel". (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

“El filin (feeling) es como una adaptación del bolero, pero con un toque de jazz, y eso es como la insignia que no tiene tempo. O sea, vas cantando y de repente el pianista te cae”, dijo Castillo.

Yasmil Marrufo, durante la grabación del EP "A flor de piel". (Foto Prensa Libre: Cortesía Dani Labbé)

“Los temas originales que se incluyen en este EP, son boleros y a la vez filin (feeling) y Y están compuestos por nosotros. Hay algunos temas que de pronto incluyen un toque de chacha muy bonito. Así que será una experiencia muy bonita para el oyente y los admiradores de Dani. Particularmente estoy muy contento con todo lo que está pasando con ella porque es de las artistas de Guatemala que, sin duda, promete ser muy grande. Además, estoy seguro que nos va a representar por todo el mudo y en el país será uno de nuestros orgullos”, concluyó el multipremiado productor.