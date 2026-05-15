“Quisiera ser”: la canción de Sara Curruchich con Aterciopelados que propone curar la indignación e incertidumbre con ternura y amor

Sara Curruchich ha dejado una huella única en la escena musical al interpretar sus canciones tanto en español como en el idioma kaqchikel.

De acuerdo con Curruchich, su música nace de los sentimientos colectivos e individuales, la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas de su pueblo, así como de su propia perspectiva personal como artista.

Ha publicado dos álbumes de estudio, Somos (2019) y Mujer Indígena (2021), así como varios sencillos con los que ha cautivado a su audiencia. Además, fue la primera artista guatemalteca en utilizar el idioma kaqchikel en la música popular para una audiencia internacional.

Este viernes 15 de mayo, la artista nacional publicó Quisiera ser, una canción que cuenta con el apoyo de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago del grupo colombiano Aterciopelados.

“Cantar para nombrar. Cantar para acompañar. Cantar para imaginar un mundo donde las infancias no tengan miedo, donde sean libres. Que esta canción pueda abrazar un poco… o bastante”, indicó Curruchich en una publicación en redes sociales.

Minutos después de su lanzamiento, la artista guatemalteca conversó con Prensa Libre y compartió detalles de la canción, el mensaje, su visión y la satisfacción de ejecutar e interpretar una pieza con enfoque colectivo y una búsqueda por el bienestar común.

“Creo en los tiempos y en la música. Ahora lo comprendo más porque algunas canciones van haciéndose su propio camino y deciden también cómo, cuándo y dónde poder salir y Quisiera ser es una canción muy hermosa, cuya intención era, precisamente que, a través de lo musical, pudiésemos mandar un abrazo y mostrar cercanía en cualquier momento”, dijo Curruchich.

La cantautora guatemalteca Sara Curruchich fue la primera artista nacional en utilizar el idioma kaqchikel en la música popular para una audiencia internacional.(Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Curruchich | Nibia Cuxil)

De acuerdo con la artista guatemalteca, la canción se grabó en un estudio de Canadá en el 2025 y participaron las músicas Karla Molkovich (bajo), Sandra Moreno (marimba) y Moty (batería), quienes actualmente conforman su banda en giras internacionales.

“Es una canción acústica que busca también, típicamente, estar bastante cercana a un son, a una chacarera, y por supuesto que a un son kaqchikel con el que buscamos dar un abrazo”, agregó Curruchich.

La colaboración de Aterciopelados

Según Sara, desde que se grabó la canción se tuvo la inquietud de invitar a otros artistas a colaborar para unir fuerzas y llevar el mensaje a varias regiones del mundo.

“Grabamos en Montreal y pensamos que sería bueno que, en esta canción que nace desde un sentido de una indignación, cómo le hacemos frente. Queremos compartir nuestra indignación, sí, pero también queremos buscar esa posibilidad de compartir fuerza, de compartir un abrazo. Entonces pensamos: ¿Será que una banda tan legendaria y amorosa como la que integra Andrea y Héctor se une? Y ese fue el momento para poder acercarme a ellos”, comentó la artista nacional, debido a que en ocasiones anteriores tuvo la oportunidad de compartir con ellos y tuvo una conexión inmediata.

Héctor Buitrago y Andrea Echeverri de Aterciopelados colaboran en tema de Sara Curruchich. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Curruchich | César Calderón)

“Fue muy hermoso tener una respuesta inmediata de ellos. Escucharon la canción, se enteraron cómo surgió y se sumaron a este proyecto. Para mí es muy importante y significativo que se unieran porque en las canciones de Aterciopelados siempre encontré mucha fuerza, mucha claridad y una manera muy importante de seguir sosteniendo la mirada sobre la sobre la justicia, sobre la paz y un y una acción también”, compartió Sara.

Otros colaboradores

Aunque en la canción las voces principales son las de Sara Curruchich y la de Andrea Echeverri, existen voces como las de Héctor Buitrago y las músicas de la artista nacional que se escuchan y dan fuerza al tema.

“Los Aterciopelados son artistas que están bastante comprometidos y son un referente muy grande en toda Latinoamérica y en todo el mundo también. Así que su participación, su estilo y su energía, junto a la de mis compañeras, le dieron mayor fuerza a la canción, así como Jorge Requena, quién también es compositor”, dijo Curruchich.

La visión

Según la cantautora de origen kaqchikel, Quisiera ser surgió luego de observar fotografías de sucesos que ocurrieron hace años como la separación de niños y niñas de sus familias o de la separación de familias enteras en las fronteras por la migración y para ella, ese dolor colectivo, la inspiraron en crear una pieza que funcione como bálsamo, que regale paz y pueda curar la indignación e incertidumbre con ternura y amor.

“Con esta canción hay algo que nos atraviesa profundamente y es que siguen sucediendo cosas, entonces esa indignación e incertidumbre, que también muchas personas están sintiendo, también nace un sentimiento de amor, de brindar apoyo, de prestar la mirada hacia esa realidad que estamos viviendo, para sumarnos a que también pare esa situación de injusticia”, añadió Curruchich.

“La indignación existe, pero que también nos mueva. Ese es nuestro anhelo. Y, por supuesto, siempre, la ternura y el amor en medio de todo eso, es un acto profundamente hermoso de la vida y un acto político que plasmamos en Quisiera ser, la canción que publicamos con Aterciopelados y que está disponible en todas las plataformas digitales”, concluyó la cantautora guatemalteca de origen kaqchikel.