“Madrugada”: El cortometraje guatemalteco que se estrenará en la Quinzaine des Cinéastes en el Festival de Cannes 2026

El pasado 14 de abril, durante una conferencia, los organizadores de La Quinzaine des Cinéastes (Quincena de Cineastas o Quincena de Realizadores), anunciaron las producciones que participarán en una muestra paralela al Festival de Cannes.

La Quinzaine des Cinéastes es una de las secciones paralelas más prestigiosas del Festival de Cannes, considerado junto a Berlín y Venecia como uno de los tres festivales de cine más importantes del mundo.

Organizada por la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films (SRF), La Quinzaine des Cinéastes es reconocida internacionalmente por destacar obras de fuerte identidad autoral y nuevas voces del cine contemporáneo y la 58 edición, que se desarrollará del 13 al 26 de mayo próximo, participarán producciones de varios países.

“Bajo una gran mirada, la 58 edición de la Quinzaine des Cinéastes presenta 19 largometrajes y 9 cortometrajes como parte de nuestra nueva selección”, indicaron los organizadores.

“Presentaremos obras de 19 países de los cinco continentes, con destacadas contribuciones de países con escasa o nula proyección internacional, como Nigeria, Sudán, Guatemala, Venezuela y Chipre”, comentaron.

De acuerdo con la organización, la selección para este 2026 reúne a cineastas consagrados, voces emergentes (incluyendo 6 óperas primas) y directores cuyas voces artísticas aún se están definiendo.

“Nos complace la importante presencia de documentales (3 largometrajes y 2 cortometrajes) y animación (3 largometrajes y 2 cortometrajes), que muestran obras muy singulares que demuestran la excepcional riqueza y vitalidad de ambos géneros”, agregaron.

Durante la conferencia se anunció que la producción guatemalteca Madrugada, tendrá su estreno mundial.

“Nuestro cortometraje, Madrugada, tendrá su estreno mundial en Quinzaine des Cinéastes, en el marco del Festival de Cannes. ¡No podríamos estar más felices ni más agradecidos con quienes hicieron posible esta película!”, publicaron en redes sociales los creadores.

Madrugada, el cortometraje guatemalteco

Madrugada es un cortometraje dirigido por el guatemalteco Sebastián Lojo y de acuerdo con su equipo de producción, coinciden que formar parte la selección en la Quinzaine des Cinéastes, representa no solo un logro artístico, sino también un momento histórico para el cine nacional.

“Madrugada se posiciona como uno de los primeros cortometrajes con mayoría de equipo creativo y técnico guatemalteco en alcanzar esta selección dentro de Cannes. Aproximadamente entre el 85% y 90% del equipo está conformado por profesionales guatemaltecos, consolidando una apuesta real por la industria local y por el talento nacional”, expuso la producción del cortometraje guatemalteco.

“Madrugada no solo representa una película seleccionada en Cannes. Representa una generación de cineastas que sigue construyendo industria, memoria y representación desde Guatemala hacia el mundo”, agregaron.

El cortometraje guatemalteco “Madrugada” se estrenará en la Quinzaine des Cinéastes (Quincena de Cineastas), una de las secciones paralelas más prestigiosas del Festival de Cannes. (Foto Prensa Libre: Cortesía A La Deriva Cine, Harsis Films y Caleidocs)

Sinopsis de Madrugada

Koki, un jardinero que vive en la Ciudad de Guatemala esconde un secreto: es vampiro. De día vive con su esposa y su hijo pequeño; de noche se alimenta en las sombras.

Juntos, los padres intentan proteger al niño de la maldición. Pero cuando el hambre despierta en el hijo ocurre algo irreversible, sellando una herencia inevitable.

Intención del director

Madrugada es un cortometraje de Sebastián Lojo, un director guatemalteco que ha trabajado en largometrajes y cortometrajes filmados en Malasia, Líbano, Canadá, Italia, el Reino Unido, EE. UU., Guatemala y Turquía.

Su ópera prima, Los Fantasmas, fue la primera película guatemalteca seleccionada para la competencia Bright Future en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR, 2020).

De acuerdo con Lojo, en Guatemala, la violencia puede sentirse heredada, como una maldición que pasa de una generación a la siguiente.

“Al crecer y vivir en la ciudad, aprendí el peso del silencio y la reserva en los rostros de la gente. Del pasado casi nunca se habla, y aun así sigue moldeando cómo vive la gente y cómo se relaciona entre sí”, explicó.

Según el director guatemalteco, en Madrugada, el vampirismo se convirtió en una forma de acercarse a esa herencia, por eso presenta a un padre que intenta proteger a su hijo de la maldición que lleva dentro de sí, debido a que cree que puede contenerla. Sin embargo, cuando fracasa, debe aceptar que el amor no borra el peso de la historia.

“Madrugada” es un cortometraje del guatemalteco Sebastián Lojo. (Foto Prensa Libre: Cortesía A La Deriva Cine, Harsis Films y Caleidocs)

“No me interesaba el vampiro como un ser excepcional, sino como un trabajador, un padre agotado condenado a sostener a su familia a través de un acto que lo corroe moralmente. Quise explorar una familia que se ama profundamente, pero que está atada por algo violento que ninguno de ellos puede articular del todo. El padre que daña para sobrevivir. La madre que protege ayudando a ocultar el horror. El hijo que hereda antes de poder elegir”, agregó Lojo.

“Por eso, era importante para mí que la película permaneciera anclada en la vida real de quienes la habitan. Colaboré con actores no profesionales y filmamos en espacios que pertenecen a su vida cotidiana. Como resultado, la película tomó forma a través de ese encuentro entre lo fantástico y la realidad material de los cuerpos, los hogares y las rutinas”, concluyó.

Lojo continúa con el desarrollo de su segundo largometraje que también titulará Madrugada, debido a que su cortometraje se desarrolló como parte de esa producción. Además, se encuentra en preproducción del largometraje Los invisibles, dirigido por Andrés Rodríguez, como director de fotografía.

Estreno de Madrugada

El cortometraje Madrugada tendrá su estreno mundial el jueves 21 de mayo del 2026, en el Teatro Croisette (Théâtre Croisette), a las 11.30 horas (Horario de Francia).

Según los organizadores, este teatro está ubicado en el sótano del Hotel JW Marriott. Fue renombrado Teatro Jacques Doniol Valcroze en homenaje a uno de los fundadores de la Quinzaine des Cinéastes y fue construido sobre los cimientos del antiguo Palais Croisette, la sede principal original del Festival de Cine de Cannes.

Madrugada se proyectará por segunda ocasión en Studio 13, una sala de espectáculos de Cannes, el viernes 22 de mayo del 2026, a las 16.30 horas (Horario de Francia).

Equipo de Madrugada

Director

Sebastián Lojo (Guatemala)

Asistente de dirección

Andres Rodríguez (Guatemala)

Guionistas

Remi Itani, Sebastián Lojo(Líbano/Guatemala)

Productores

Mario Estrada (Guatemala)

Sergio Ramírez(Guatemala)

Remi Itani (Líbano)

Sebastián Lojo (Guatemala)

Coordinación de producción

Mario Estrada (Guatemala)

Asistencia de producción

Diego Göbel (Guatemala)

Elmer Yaxon (Guatemala)

Director de Fotografía (DoP)

Cem Demirer (Turquía)

Primer asistente de cámara

Manuel Solano (Guatemala)

Segundo asistente de cámara

DIego Göbel (Guatemala)

Steadicam

Loco González (Guatemala)

Diseñador de Producción

Alexander Sosa (Guatemala)

Directora de Arte

Andrea Galicia (Guatemala)

Asistencia de arte

Guillermo Puente (Guatemala)

Ana Maria Escobar (Guatemala)

Director de Efectos Especiales

Fernando Gálvez (Guatemala)

Asistencia de efectos especiales

Gerardo Ponciano (Guatemala)

Catering

Antonio Donado (Guatemala)

Seguridad en set

Eddie Surqué (Guatemala)

Editores

Cem Demirer (Turquía)

Remi Itani (Líbano)

Sonido Directo

Carlos Marroquín (Guatemala)

Diseño / Mezcla de Sonido

Dinis Henriques, Tiago Cardoso (Portugal)

Reparto

Jorman Navas — Jorman (Guatemala)

Marvin Navas — Koki (Guatemala)

Alejandra Muñoz — Andrea (Guatemala)

Producción

A La Deriva Cine (Guatemala)

Coproducción