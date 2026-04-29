Toy Story 5 no sería el final: el director revela nuevas ideas para la saga

Toy Story 5 se estrenará el 18 de junio del 2026 en todo el mundo; sin embargo, de esta nueva entrega surgen ideas con las que el director pretende continuar la saga.

Andrew Stanton, quien ha sido guionista desde la primera entrega de Toy Story, en 1995, es el director de la nueva producción. En entrevistas recientes para medios internacionales expresó que, aunque no hay un plan definido para el futuro de la franquicia, durante el proceso creativo de Toy Story 5 surgieron nuevas ideas.

“Creo que puede seguir adelante”, agregó, al considerar que con solo dos meses de lluvia de ideas sobre los aspectos más cotidianos de un juguete habría material para dos películas más, quizá no con Bonnie como protagonista, pero sí con otro personaje.

El cineasta trabaja en Pixar desde 1990, donde ha dirigido varias películas como Buscando a Nemo, WALL-E y Buscando a Dory. Sin embargo, señaló que Toy Story 5 podría ser la última, pues, aunque continuará como vicepresidente creativo de la compañía, no pretende dirigir otra película por la cantidad de años que requiere.

“No quiero hacer una película más y estar cerca de los 70. Así que, personalmente, se trata de aprovechar al máximo cada día, cada semana y cada mes. Necesito volver al tiempo real en lugar de lo que yo llamo ‘tiempo de roca’, donde la roca sigue ahí, las ciudades surgen y caen, los bosques se talan y vuelven a crecer”, dijo.

Agregó que, pese a su retiro, es probable que le pidan asesorar en las películas de Pixar. “Siempre tendré una opinión firme al respecto. Esta es probablemente la mejor manera de dejar mi huella en Pixar: enseñar a otros cómo se hace esto”, expresó.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio del 2026 con una nueva aventura para Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen), quienes han participado en la saga desde la primera película.

Luego de dejar la pandilla de juguetes para ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019), la nueva historia muestra el reencuentro del famoso vaquero con el guardián espacial, quienes se unen para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según revela el tráiler de la película.

"Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre", se lee en los avances.