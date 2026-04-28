El diablo viste a la moda 2: por qué Nate no aparece en la secuela

Nate Cooper (Adrian Grenier), pareja de Andy Sachs (Anne Hathaway) en la primera entrega de El diablo viste a la moda, no fue incluido en la secuela. El director de la película explicó por qué tuvo que dejarlo fuera.

Según David Frankel, director de El diablo viste a la moda 2, había considerado incluir al personaje en algunas escenas de la nueva producción; sin embargo, fue imposible hacerlo por falta de tiempo.

“Tenía la idea de incluirlo en un cameo, pero al final ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción para hacerlo posible”, dijo en declaraciones para la revista Entertainment Weekly, sin especificar cuál habría sido el rol del personaje en la nueva historia.

Sin embargo, previamente Grenier había expresado su decepción por no haber sido contactado para participar en la producción de la secuela. “Todos somos fans de la película, estemos o no en ella. Obviamente, fue una decepción que no me llamaran para estar en ella. Pero también entiendo que hay cierta controversia con Nate, el personaje, así que eso podría tener algo que ver”, dijo a Page Six.

El actor recordó que su personaje era egoísta y egocéntrico, y no se esforzaba por apoyar a Andy en su carrera; al quedar fuera de la nueva película, no descarta la posibilidad de futuras producciones con él.

“En cualquier caso, deja la puerta abierta a un magnífico spin-off en el que Nate tenga su propia película”, expresó.

Después de su participación en El diablo viste a la moda, en el 2006, Grenier continuó su carrera en distintas series y producciones cinematográficas. Incluso, en una campaña publicitaria volvió a encarnar al personaje de Nate.

“Creo que estoy encantado de que haya hecho un comercial de Starbucks; fue muy divertido y muy autoirónico. Me gusta el humor y la humildad de eso”, expresó el director con respecto al trabajo de Grenier.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en los cines de Latinoamérica este jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. En Guatemala habrá preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.