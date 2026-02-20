Cuándo se estrenará Toy Story 5 en Guatemala

En 1995 Toy Story revolucionó el mundo de la animación y que este año cumplirá el 22 de noviembre, tres décadas. Pixar Animation Studios ha tenido cuatro entregas donde los personajes como Woody, Buzz Lightyear, Jessie La Vaquerita, el Señor Cara de Papa, entre otros han ganado el corazón de diferentes generaciones.

Lee Unkich, editor de la primera película y director de la tercera, dijo en el 2011 que Toy Story era el nombre provisional del largometraje y que tenían previstas otras opciones. Algunas eran muy descriptivas de la historia, como “Amigos de Película” o “El vaquero y el hombre espacial”.

Fue la primera película de animación en ser nominada al Mejor Guion Original. También obtuvo otras dos nominaciones en las categorías de Mejor banda sonora y Mejor Canción Original, sin embargo, no ganó ninguno de los tres Óscar.

Otras opciones eran más creativas, por ejemplo “Juguetes en el barrio” o “Tráeme el brazo de Buzz Lightyear”. Este último, varios fanáticos lo consideraron apropiado para la historia.

Ahora que se encuentra confirmada la quinta entrega, esta se encuentra dentro de las más esperadas. Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton, y esta es la quinta película de Pixar dirigida por Andrew Stanton, incluyendo Bichos: Una aventura en miniatura (1998) (que codirigió), Buscando a Nemo (2003) , WALL·E (2008) y Buscando a Dory (2016) .

Más de Toy Story 5

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según revela el nuevo tráiler de Toy Story 5, presentado el jueves 19 de febrero.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019).

En esta nueva entrega también reaparecen personajes emblemáticos de la franquicia, como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm y Rex, quienes se unirán para defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines del mundo incluido Guatemala, el 19 de junio, siete años después de la última entrega, y contará con las voces de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Conan O'Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky) y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

Se suman además nuevos talentos, como Craig Robinson (Atlas, un alegre hipopótamo con GPS), Shelby Rabara (Snappy, un juguete con cámara) y Matty Matheson (Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología).

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton (Finding Nemo), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Turning Red). La banda sonora original estará nuevamente a cargo de Randy Newman.

Desde su estreno en 1995, la franquicia Toy Story ha recaudado US$3 mil 300 millones de dólares (más de Q25 millones) en la taquilla mundial.

Con información de EFE.