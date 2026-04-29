Michael Jackson: cómo se grabó el videoclip de “Liberian Girl” con estrellas de Hollywood

Liberian Girl es el videoclip en el que Michael Jackson reunió a múltiples estrellas de Hollywood en un set de rodaje. La producción es la octava de nueve cortometrajes que integran el álbum Bad.

Dirigido por Jim Yukich, el proyecto se grabó a finales de la década de 1980 y se centra en la presencia de decenas de celebridades que interactúan en un set de grabación, donde Michael aparece hasta el final.

“Liberian Girl no es una canción que mata. Le propuse a Michael la idea de que él grabara el video mientras toda esta gente espera para empezar el video, y no se dan cuenta hasta el final de que él está dirigiendo. Le encantó la idea”, dijo el director en declaraciones a medios internacionales.

Jackson aceptó de inmediato la propuesta y comenzaron a convocar a los participantes y a “simplemente pedir favores a amigos”, logrando reunir a reconocidos actores, músicos, presentadores y directores de cine, entre ellos: Whoopi Goldberg, Olivia Newton-John, John Travolta, Steven Spielberg, Quincy Jones, Debbie Gibson, “Weird Al” Yankovic y muchos más.

Entre los personajes figura Bubbles, el chimpancé consentido de Michael Jackson, que vivía con él en su rancho Neverland, en California.

La grabación se realizó durante dos días, en un estudio donde el equipo de producción registró conversaciones, escenas improvisadas de los participantes, así como algunas líneas que los guionistas sugerían a los invitados.

“Es simplemente genial tener a todas estas estrellas en una habitación y estás filmando y ellos decían, ‘¿Qué se supone que tienes que hacer?’ y nosotros decíamos, ‘Ya te llamaremos’, y simplemente microfoneabas a todos y filmabas cosas”, comentó.

Entre las escenas más curiosas que se grabaron están las de Steven Spielberg, el famoso director de cine, quien, acostumbrado a estar detrás de cámaras, se mostró nervioso al tener que interactuar frente a una de ellas.

“Estaba nervioso. Hicimos ese movimiento de empujar y tirar para esa toma, y él estaba más nervioso que yo, ya sabes, estando frente a la cámara. Quería hacerle este favor a Michael porque lo quería para una película”, relató Yukich.

Finalmente, Michael Jackson llegó al set, supervisó el desarrollo del proyecto y solicitó ajustes en la edición final. El videoclip fue estrenado en Europa en julio de 1989.

“Cuenta con tres docenas de actores, músicos y celebridades en una mirada humorística ‘detrás de cámaras’ del set de un cortometraje de Michael Jackson, mientras todos esperan la llegada de Michael. Al final del cortometraje, cuando todos se concentran en el set, se revela que Michael en realidad había estado allí todo el tiempo, mientras desciende de una grúa de cámara riendo y dice: ‘¡Está bien, todos, eso es un wrap!’”, detalla la descripción de la producción disponible en YouTube.