El productor guatemalteco Gustavo Matheu obtiene beca para cursar el posgrado de Film Business en ESCAC

El jueves 23 de abril, el productor y editor guatemalteco Gustavo Matheu reveló que fue uno de los ganadores de una beca para continuar con su formación internacional en la industria del cine.

“Recibo esta oportunidad en un momento muy preciso de mi carrera. Vengo de una práctica muy activa en la producción cinematográfica, donde he tenido el privilegio de acompañar proyectos con recorrido internacional, pero también con la claridad de que el siguiente paso está en fortalecer la dimensión estratégica del negocio”, dijo Matheu.

El productor nacional ha participado en producciones como Temblores, Rita y La Llorona, esta última reconocida internacionalmente por su recorrido en festivales como Venecia y su nominación a los Globos de Oro en 2021, lo que la convirtió en la primera película centroamericana en lograrlo.

Matheu es un productor y editor de cine guatemalteco que en la actualidad radica en Guadalajara, México y con su trabajo se ha caracterizado por el desarrollo de cine de autor con enfoque social y la construcción de coproducciones internacionales, principalmente entre América Latina y Europa.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), cuyo acontecimiento cultural y cinematográfico es de gran relevancia para esa ciudad y el país, por ser uno de los escaparates más importantes para la apreciación, difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano, Matheu obtuvo beca para cursar el posgrado de Film Business en ESCAC, la cual está dirigida a profesionales con trayectoria que buscan fortalecer sus capacidades estratégicas dentro de la industria audiovisual.

La beca del Film Business de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), se otorga en colaboración con el FICG y cuenta con un programa, enfocado en áreas como distribución, audiencias, modelos de negocio y circulación internacional de contenidos, busca formar perfiles capaces de adaptarse a los desafíos actuales del mercado global, con un enfoque práctico y conectado directamente con la industria europea.

Matheu, quien ha participado en importantes espacios de industria y formación, y que en la actualidad desarrolla proyectos que conectan el ecosistema cinematográfico de Centroamérica con México y otros territorios, fue seleccionado entre un centenar de postulantes. Además, pasó por un proceso de evaluación y entrevistas hasta posicionarse como uno de los cuatro finalistas y posteriormente, ganador de una de las dos becas otorgadas en esta ocasión.

Además de su labor como productor, el editor guatemalteco ha ejercido la docencia y participa activamente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la industria audiovisual en la región.

“Espacios como este no solo permiten profesionalizar procesos, sino también generar conexiones reales entre industrias. Para mí, como productor guatemalteco radicado en México, es fundamental poder seguir tejiendo puentes entre Centroamérica, México y Europa. Además, formarme en una institución como ESCAC, que tiene una relación tan directa con la industria y con el ecosistema audiovisual español, representa una oportunidad clave para consolidar ese trabajo que ya vengo desarrollando y ampliar su impacto”, añadió Matheu.

El productor y editor de cine guatemalteco cursará el posgrado en Film Business de la ESCAC que, de acuerdo con la institución está diseñado para profesionales que buscan profundizar en las dinámicas del mercado audiovisual contemporáneo, con especial énfasis en la distribución, comercialización y posicionamiento de proyectos cinematográficos en circuitos internacionales.

La ESCAC, adscrita a la Universidad de Barcelona, España, es uno de los centros de formación cinematográfica más prestigiosos del mundo, según expertos en la industria del cine. Además, la colaboración con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara refuerza el vínculo entre Europa y América Latina, así como el impulso de la formación de perfiles que puedan operar de manera estratégica en ambos territorios.