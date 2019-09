“La llorona”, la película sobre los fantasmas que hacen justicia a las víctimas de Guatemala

View this post on Instagram

@aterafilms Además de TEMBLORES, Atera Films también distribuirá la 3ª película de Jayro Bustamante: LA LLORONA. Película por la cuál fue galardonado en la Mostra de Venecia con el Premio de las Jornadas de los Autores (gdA) y que clausurara la sección #HorizontesLatinos del #67SSIFF