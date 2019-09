“La llorona”, película del guatemalteco Jayro Bustamante, gana el Premio del Director de GdA

(Foto Prensa Libre: La Casa de Producción).

Esta es la 16 edición de los Giornate degli Autori, un prestigioso festival internacional de cine en Venecia, Italia, y la producción de Bustamante fue estrenada y seleccionada de la lista de once películas que compitieron.

“El ganador del Premio del Director Gda es la llorona por Jayro Bustamante”, expresó el jurado, que también resaltó otras películas preseleccionadas como Dominik Moll ‘s sólo los animales por su precisión y profundo fresco de la soledad y ene Komasa ‘s Corpus Christi por su toma singular e irreverente en la religión.

Bustamante, una de las voces más singulares del cine latinoamericano, teje un retrato de la trágica historia de Guatemala y sus heridas abiertas inspiradas en el legendario cuento popular del mismo nombre.

La combinación de poética y política forja una fábula inquietante y aguda no solo sobre el pasado sino también sobre el presente.

La Llorona es una historia de fantasmas íntima contada a través de una vívida figura femenina. Gasta en los temas de pérdida, negación y aceptación.

Como dice la canción ‘La Llorona’: Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona! Y es mas grande su penar! Que las lágrimas de tristeza, pero también de fuerza se sientan en todo el mundo”, agregó el sitio de Giornate degli Autori .

Bustamante (Guatemala, 1977) explica que su película mezcla varias historias, como las matanzas durante la guerra civil (1960-1996) en su país o el caso del expresidente Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio y después salvado por la anulación de la sentencia.

La película guatemalteca contó con la actuación de María Telón y María Mercedes Coroy, protagonistas de la historia, la cual, valiéndose de la leyenda original homóloga, tiene muy presente la herencia cultural y se desarrolla durante la guerra civil, entre las masacres ocurridas en Guatemala.