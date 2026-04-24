Billboard rinde homenaje a Gloria Trevi con el Premio Trayectoria Artística durante actividad de Mujeres Latinas en la Música

La noche del jueves 23 de abril se celebró en Miami, EE. UU., la cuarta edición del evento Billboard Mujeres Latinas en la Música y destacó a varias artistas que han dejado huella en la escena musical.

Durante un especial musical de dos horas, Billboard celebró la trayectoria de artistas latinas que han impulsado cambios positivos y han defendido la inclusión en la industria musical.

La cantante mexicana Gloria Trevi fue una de las estrellas que acaparó la atención de multitudes debido a que fue homenajeada con el Premio Trayectoria Artística.

De acuerdo con Billboard, este reconocimiento para Trevi llega luego de que el pasado 28 de febrero, la intérprete hizo historia con Live Celebration, un concierto lleno a capacidad en el BMO Stadium de Los Ángeles, EE. UU., en el que celebró su trayectoria de casi cuatro décadas y rindió homenaje a la cultura mexicana.

Durante la velada de la cuarta edición del evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, la cantante mexicana ofreció un discurso en el que destacó el amor.

“Gracias. Qué emoción. Estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios, a él que me lo ha dado todo, familia para luchar. Un aplauso al mero mero”, dijo.

“Él me ha dado familia para luchar, me ha dado amigos, que con hechos me han hecho sentir que no estoy sola en estos tiempos en estos tiempos que son tan raros, tiempos de desinformación, tiempos que promueven el odio, que promueven guerras, separación, división”, agregó.

“Nuestra responsabilidad inculcar amor, pero ya ven, la gente opina, debate, se burla y se pelea. Y al final sienten un agujero de desesperanza, porque tener sentimientos negativos, criticar y odiar le hace más daño a la persona que lo siente que a la persona que los recibe. No caigan en esa trampa. Deseen lo mejor para los demás. Vamos a llenarnos de buena vibra… Recuerden, una sonrisa puede cambiar y puede salvar una vida. Los amo. Gracias”, concluyó Trevi. De acuerdo con Billboard, en años recientes Trevi se ha mantenido como una de las artistas latinas más taquilleras del mundo. Además, en el 2024, Pollstar destacó que la cantante mexicana se encontraba entre las mujeres con más entradas para conciertos vendidas a nivel global.