Noche Astral en Museo Miraflores: un evento para aprender sobre la Luna Azul y observar el cielo con telescopios

La observación del cielo despierta la curiosidad de niños y adultos. Por ello, el Museo Miraflores invita a participar en una jornada dedicada a la exploración y el aprendizaje, donde los asistentes podrán descubrir más sobre la Luna Azul y observar los astros a través de telescopios.

En una nueva edición del evento “Noche Astral”, amantes de la astronomía y curiosos podrán reunirse para aprender más sobre los astros que conforman el universo y conocer un fenómeno que ocurre cada 30 meses.

Este evento, enfocado en los amantes de la ciencia y los astros, dará la oportunidad de explorar el cielo con la guía de expertos, quienes hablarán sobre la Luna Azul, un fenómeno que permitirá observar una segunda luna llena en mayo del 2026.

Durante la actividad, la Asociación Guatemalteca de Astronomía ofrecerá una conferencia especial para explicar el fenómeno de la Luna Azul, que ocurrirá el 31 de mayo. Según el Museo Miraflores, la licenciada Milvia Morales estará a cargo de la conferencia titulada “Una vez cada luna azul”.

Asimismo, el museo preparará telescopios para que los participantes puedan aprender mediante la observación de los astros.

“Observación astronómica, donde con telescopios disfrutaremos de un recorrido galáctico junto a astrónomos”, destaca la invitación dirigida a toda la familia.

Fecha:

30 de mayo del 2026

Hora:

18 horas

Lugar:

Museo Miraflores

7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Entrada general: Q55

Cupo limitado

Venta de entradas

Disponibles en la taquilla o en la página web de Museo Miraflores: museomiraflores.org.gt

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