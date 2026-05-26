“Xibalbá: Ir y Volver”: una obra inspirada en el descenso de Hunahpú e Ixbalanqué al inframundo maya

Como parte de la agenda del Festival de Junio 2026, realizado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la obra Xibalbá: Ir y Volver hará su estreno mundial con una historia inspirada en el texto sagrado Pop Wuj.

La obra, que mezcla movimiento, danza y voz, narra el descenso de Hunahpú e Ixbalanqué al inframundo de Xibalbá, donde deberán enfrentar pruebas impuestas por los señores del inframundo.

Según la sinopsis brindada por el director escénico Giovanni Meléndez, estos héroes gemelos logran restaurar el equilibrio cósmico mediante su astucia y resiliencia. Esta aventura llevará al público a adentrarse en una propuesta única, que tendrá su estreno mundial en junio.

Bajo la composición y dirección musical de Sergio Valle, y la dirección coreográfica de Lizette Mertins, este montaje busca presentar el relato ancestral en un lenguaje simbólico contemporáneo, donde la producción propone “el viaje a Xibalbá como metáfora de los inframundos personales que cada individuo atraviesa a lo largo de su vida”.

La sinopsis resalta que la obra se construye desde una fusión interdisciplinaria de música, danza y voz, elementos con los que se adentra en una metáfora de los procesos personales de cambio y resiliencia que viven los personajes, invitando así a los espectadores a atravesar las sombras y reencontrar el equilibrio.

La obra entrelaza la música de marimba y cuerdas, que vincula la tradición mesoamericana con la escritura contemporánea, en diálogo con una danza contemporánea que expresa conflicto y resistencia.

“Un ensamble vocal, basado en evocaciones del k’iche’, completa esta experiencia simbólica y sensorial que invita a habitar las sombras y reencontrar la posibilidad del resurgimiento”, agregan los organizadores Animox y Ad Libitum

Fecha:

12 de junio del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precio:

Entrada general Q100

Venta:

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/xibalba-ir-y-volver/

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