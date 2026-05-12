Festival de Junio 2026: Xibalbá, Chapinlandia y tributo a Queen con marimba destacan en agenda artística
Con más de 60 actividades artísticas y culturales que resaltan el talento nacional y extranjero, el Festival de Junio celebrará la música, la danza, el cine, la literatura y el teatro con actividades para toda la familia.
Cerca de 40 bailarines del Ballet Nacional de Guatemala celebraron el sábado 16 de julio el 74 años de esta institución al presentarse frente al público guatemalteco en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Álvaro González)
Desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los principales espacios artísticos del país, el Festival de Junio celebrará su edición 21 y abrirá las puertas a más de 60 actividades culturales y artísticas para los guatemaltecos.
La agenda incluye presentaciones de danza como El lago de los cisnes, exposiciones como la muestra de grabados de Miguel Ángel Asturias y tributos musicales a Ricardo Arjona, entre otras actividades que invitan a celebrar las artes nacionales.
El encuentro artístico se desarrollará del 2 al 28 de junio y reunirá actividades de teatro, danza, literatura, música y espectáculos multidisciplinarios que resaltarán el arte y el talento nacional y extranjero.
En los distintos espacios del Teatro Nacional se presentarán actividades como el Freestyle Iberoamericano, cine de género, tributos musicales a The Carpenters y puestas en escena con identidad nacional como El Paabank.
Para esta edición, los organizadores del Festival de Junio 2026 informaron que la venta de boletos se efectuará exclusivamente en línea, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición de entradas.
Agenda del Festival de Junio 2026
Fecha:
Del 2 al 28 de junio
Lugar:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Entradas:
La venta se efectuará por medio del portal www.festivaldejunio.mcd.gob.gt (a partir del 15 de mayo)
Agenda del evento:
Martes 2 de junio
El Lago de los Cisnes
- Por: Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins"
- Hora: 19 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias
- Hora: 17 horas
- Lugar: Galería “Efraín Recinos”
- Precio: Gratuito con boleto
Miércoles 03 de junio
Reflejos del Alma
- Por: Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Gratuito con boleto
Encuentro Centroamericano Jazz Didáctico
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q150
Presentación del libro Comiendo en Hungría
- Por: Editorial Cultura
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Gratuito con boleto
Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias
- Fecha: del 03 al 28 de junio
- Horario: 10 a 17 horas
- Lugar: Galería “Efraín Recinos”
- Precio: Gratuito con boleto
Jueves 04 de junio
75 puñaladas
- Por: Oniria Producciones
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
15 Velas de la Poesía
- Por: Poetry Slam Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q80
Viernes 05 de junio
El Amante Infiel (YL Producciones)
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Hora: 16 horas / 20 horas
- Precio:
- Platea: Q400.00
- Palco 1 y balcón 1: Q300.00
- Palco 2 y balcón 2: Q200.00
Sábado 06 de junio
Luces de Boradway
- Por: Limalimón producciones
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala" "Efraín Recinos"
- Precio: Q150
Freestyle iberoamericano
- Hora: 17 horas
- Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
- Precio: gratuito con boleto
Cine de Género
- Por: William´s producciones
- Hora: 19 horas
- Lugar: tras bastidores
- Precio: Q50
Domingo 7 de junio
Zona Neón en vivo
- Por: Limalimón producciones
- Hora: 11 horas
- Lugar: Gran Sala "Efraín Recinos"
- Precio: Q50
Los músicos de Bremen
- Por: Producciones Tercera Llamada
- Hora: 16 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio Q50
Martes 9 de junio
Tributo a The Carpenters (Roberto Raudales)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Entre Cuerdas y Teclas de España
- Sergio valle y Claudio Solares
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q75
Miércoles 10 de junio
II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven
- Por: Orquesta Sinfónica Nacional
- Hora: 19 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio:
- Platea: Q200.00
- Balcón 1 y balcón 2: Q150.00
- Palco 1 y palco 2: 150.00
La hora Exquisita (Guatelírica)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
- Precio: Q100
Jueves 11de junio
II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven
- Por: Orquesta Sinfónica Nacional
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio:
- Platea: Q200.00
- Balcón 1 y balcón 2: Q150.00
- Palco 1 y palco 2: 150.00
Voz de Mujer
- Por: Museo KINICH
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q50
Viernes 12 de junio
Xibalba: Ir y Volver
- Por: Animox - Ad Libitum
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q100
Concierto de Duetos
- Por: Pedro Boche e invitados especiales
- Hora: 19:00 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100.00
Noche Indie Folk
- Por: Kike de León
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q50
Sábado 13 de junio
Tributo a Queen en Fusión con Marimba
- Por: Killer Queen
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q125
Cabaret: Música de Clase
- Por: Asociación Filarmónica de Guatemala
- 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Cine de Género
- Por: William´s Producciones
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: Q50
Domingo 14 de junio
Chapinlandia TGW
- Por: Radio TGW
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: entrada gratuita con boleto
La Magia del Asombro (Mago Marcel)
- Horas: 11 y 16 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q125
Martes 16 de junio
Tikal: La Ciudad de las Voces (Kevinne Urías)
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q150
Ópera y Canción (Karin Rademann)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Miércoles 17 de junio
Gala Coral: Homenaje a Papá
- Por: Coro Nacional de Guatemala
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: gratuito con boleto
La llorona de Guatemala (Dariel Pérez)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q125
Antes del Relámpago
- Presentación de libro - Editorial Cultura
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: gratuito con boleto
Jueves 18 de junio
El Mundo de la Ópera y la Zarzuela (Vinicio Quezada)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Jairon Salguero: 30 años de Humor
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Hora: 20 horas
- Precios:
- Platea: Q150
- Balcón 1 y palco 1: Q125.00
- Balcón 2 y palco 2: Q100.00
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
Aires Tropicales (Quinteto Xocomil)
- Hora: 19 horas
- Lugar: teatro de bolsillo
- Precio: boletos gratuitos
Viernes 19 de junio
Tributo a Ricardo Arjona
- Por: Sebastián Alarcón desde Chile
- Precio: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q225
Vida Estamos en Paz
- De: José Mario Masella
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
Sábado 20 de junio
El Paabank
- Por: Ballet Moderno y Folklórico
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
A Media Luz
- Por: Latidos Dance Academy
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q150
Sábados Clásicos
- Por: Cuarteto Primavera
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: gratuito con boleto
Domingo 21 de junio
Concierto para Príncipes y Princesas
- Por: Coro Nacional de Guatemala
- Hora: 14 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: gratuito con boleto
Gran Concierto de Tríos
- Por: Trío Idilio, Los Distantes, Los Cadejos y Los Andariegos de Jutiapa
- Hora: 16 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Lunes 22 de junio
Una Jungla Gris (Apartamento 302)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Martes 23 de Junio
La Oscuridad del Abismo
- Proyecto Cultural Lokrios en colaboración con ZAGA
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q150
Esperando a Godot
- Por: Midas Compañía Artística
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q50
Miércoles 24 de Junio
Héroes del Silencio Sinfónico
- Por: El Norte Producciones
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q300
Rapsodia en Azul: Un Viaje Musical de Nueva York a Varsovia
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q50
Jueves 25 de junio
(Unplugged - Rock GT) Guate Está Sonando Acústico
- Por: El Norte producciones
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q300
Concierto de Música Medieval (Museo KINICH)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q50
Música para ver (Igor de Gandarias)
- Hora: 19 horas
- Teatro de Cámaras "Hugo Carrillo"
- Precio: gratuito con boletos
Viernes 26 de junio
Bodas de Sangre
- Por: 5ta. Columna
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q200
Quinteto para cuerdas y cuentos en sol mayor
- Por Grupo de teatro Chumil Polaris
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q100
Sábado 27 de junio
II Encuentro internacional de Música y danza tradicionales
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
Eternamente Romántico
- Por: Carlos Cueller
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
- Precio: Q100
Domingo 28 de junio
Badum Circo Musical (Freddy Corado)
- Hora: 11 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Gala de cierre Guatemala de Siempre
- Por Instituciones artísticas del MCD
- Hora: 17 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.