Festival de Junio 2026: Xibalbá, Chapinlandia y tributo a Queen con marimba destacan en agenda artística

Con más de 60 actividades artísticas y culturales que resaltan el talento nacional y extranjero, el Festival de Junio celebrará la música, la danza, el cine, la literatura y el teatro con actividades para toda la familia.

Cerca de 40 bailarines del Ballet Nacional de Guatemala celebraron el sábado 16 de julio el 74 años de esta institución al presentarse frente al público guatemalteco en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Álvaro González)

Desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los principales espacios artísticos del país, el Festival de Junio celebrará su edición 21 y abrirá las puertas a más de 60 actividades culturales y artísticas para los guatemaltecos.

La agenda incluye presentaciones de danza como El lago de los cisnes, exposiciones como la muestra de grabados de Miguel Ángel Asturias y tributos musicales a Ricardo Arjona, entre otras actividades que invitan a celebrar las artes nacionales.

El encuentro artístico se desarrollará del 2 al 28 de junio y reunirá actividades de teatro, danza, literatura, música y espectáculos multidisciplinarios que resaltarán el arte y el talento nacional y extranjero.

En los distintos espacios del Teatro Nacional se presentarán actividades como el Freestyle Iberoamericano, cine de género, tributos musicales a The Carpenters y puestas en escena con identidad nacional como El Paabank.

Para esta edición, los organizadores del Festival de Junio 2026 informaron que la venta de boletos se efectuará exclusivamente en línea, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición de entradas.

Agenda del Festival de Junio 2026

Fecha:

Del 2 al 28 de junio

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Entradas:

La venta se efectuará por medio del portal www.festivaldejunio.mcd.gob.gt (a partir del 15 de mayo)

Agenda del evento:

Martes 2 de junio

El Lago de los Cisnes

  • Por: Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins"
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:  Q50

Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Galería “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Miércoles 03 de junio

Reflejos del Alma

  • Por: Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Encuentro Centroamericano Jazz Didáctico

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q150

Presentación del libro Comiendo en Hungría

  • Por: Editorial Cultura
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Gratuito con boleto

Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias

  • Fecha: del 03 al 28 de junio
  • Horario: 10 a 17 horas
  • Lugar: Galería “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Jueves 04 de junio

75 puñaladas

  • Por: Oniria Producciones
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

15 Velas de la Poesía

  • Por: Poetry Slam Guatemala
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q80

Viernes 05 de junio

El Amante Infiel (YL Producciones)

  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Hora: 16 horas / 20 horas
  • Precio:
    • Platea: Q400.00
    • Palco 1 y balcón 1: Q300.00
    • Palco 2 y balcón 2: Q200.00

Sábado 06 de junio

Luces de Boradway

  • Por: Limalimón producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala" "Efraín Recinos"
  • Precio: Q150

Freestyle iberoamericano

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: gratuito con boleto

Cine de Género

  • Por: William´s producciones
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: tras bastidores
  • Precio: Q50

Domingo 7 de junio

Zona Neón en vivo

  • Por: Limalimón producciones
  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Gran Sala "Efraín Recinos"
  • Precio: Q50

Los músicos de Bremen

  • Por: Producciones Tercera Llamada
  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio Q50

Martes 9 de junio

Tributo a The Carpenters (Roberto Raudales)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Entre Cuerdas y Teclas de España

  • Sergio valle y Claudio Solares
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q75

Miércoles 10 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200.00
    • Balcón 1 y balcón 2:  Q150.00
    • Palco 1 y palco 2: 150.00

La hora Exquisita (Guatelírica)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: Q100

Jueves 11de junio

II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200.00
    • Balcón 1 y balcón 2:  Q150.00
    • Palco 1 y palco 2: 150.00

Voz de Mujer

  • Por: Museo KINICH
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Viernes 12 de junio

Xibalba: Ir y Volver

  • Por: Animox - Ad Libitum
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q100

Concierto de Duetos

  • Por: Pedro Boche e invitados especiales
  • Hora: 19:00 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100.00

Noche Indie Folk

  • Por: Kike de León
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q50

Sábado 13 de junio

Tributo a Queen en Fusión con Marimba

  • Por: Killer Queen
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q125

Cabaret: Música de Clase

  • Por: Asociación Filarmónica de Guatemala
  • 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Cine de Género

  • Por: William´s Producciones
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: Q50

Domingo 14 de junio

Chapinlandia TGW

  • Por: Radio TGW
  • Hora: 16:00 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: entrada gratuita con boleto

La Magia del Asombro (Mago Marcel)

  • Horas: 11 y 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q125

Martes 16 de junio

Tikal: La Ciudad de las Voces (Kevinne Urías)

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q150

Ópera y Canción (Karin Rademann)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Miércoles 17 de junio

Gala Coral: Homenaje a Papá

  • Por: Coro Nacional de Guatemala
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: gratuito con boleto

La llorona de Guatemala (Dariel Pérez)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q125

Antes del Relámpago

  • Presentación de libro - Editorial Cultura
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: gratuito con boleto

Jueves 18 de junio

El Mundo de la Ópera y la Zarzuela (Vinicio Quezada)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Jairon Salguero: 30 años de Humor

  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Hora: 20 horas
  • Precios:
    • Platea: Q150
    • Balcón 1 y palco 1:  Q125.00
    • Balcón 2 y palco 2: Q100.00

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

Aires Tropicales (Quinteto Xocomil)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: teatro de bolsillo
  • Precio: boletos gratuitos

Viernes 19 de junio

Tributo a Ricardo Arjona

  • Por: Sebastián Alarcón desde Chile
  • Precio: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q225

Vida Estamos en Paz

  • De: José Mario Masella
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

Sábado 20 de junio

El Paabank

  • Por: Ballet Moderno y Folklórico
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

A Media Luz

  • Por: Latidos Dance Academy
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q150

Sábados Clásicos

  • Por: Cuarteto Primavera
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: gratuito con boleto

Domingo 21 de junio

Concierto para Príncipes y Princesas

  • Por: Coro Nacional de Guatemala
  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: gratuito con boleto

Gran Concierto de Tríos

  • Por: Trío Idilio, Los Distantes, Los Cadejos y Los Andariegos de Jutiapa
  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Lunes 22 de junio

Una Jungla Gris (Apartamento 302)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Martes 23 de Junio

La Oscuridad del Abismo

  • Proyecto Cultural Lokrios en colaboración con ZAGA
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q150

Esperando a Godot

  • Por: Midas Compañía Artística
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Miércoles 24 de Junio

Héroes del Silencio Sinfónico

  • Por: El Norte Producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q300

Rapsodia en Azul: Un Viaje Musical de Nueva York a Varsovia

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Jueves 25 de junio

(Unplugged - Rock GT) Guate Está Sonando Acústico

  • Por: El Norte producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q300

Concierto de Música Medieval (Museo KINICH)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q50

Música para ver (Igor de Gandarias)

  • Hora: 19 horas
  • Teatro de Cámaras "Hugo Carrillo"
  • Precio: gratuito con boletos

Viernes 26 de junio

Bodas de Sangre

  • Por: 5ta. Columna
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q200

Quinteto para cuerdas y cuentos en sol mayor

  • Por Grupo de teatro Chumil Polaris
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q100

Sábado 27 de junio

II Encuentro internacional de Música y danza tradicionales

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

Eternamente Romántico

  • Por: Carlos Cueller
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: Q100

Domingo 28 de junio

Badum Circo Musical (Freddy Corado)

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Gala de cierre Guatemala de Siempre

  • Por Instituciones artísticas del MCD
  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

