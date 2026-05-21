Festival de Junio 2026: cómo comprar entradas y la agenda de la edición XXI

Con una programación que reúne danza, teatro, cine y música, el Festival de Junio regresa con una nueva edición dedicada al encuentro con el arte y la cultura. Estos son los detalles para comprar entradas.

El encuentro artístico más relevante de la temporada llenará de expresiones culturales el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sede de la XXI edición del Festival de Junio. Entre espectáculos de danza, teatro y música, el mes avanzará con una agenda marcada por presentaciones de artistas nacionales y extranjeros.

El festival se desarrollará del 2 al 28 de junio y presentará más de 60 actividades culturales y artísticas dirigidas a los amantes de las artes escénicas.

Presentaciones como El lago de los cisnes, obras de teatro como 75 puñaladas, conciertos como el Tributo a The Carpenters y funciones de cine de género se llevarán a cabo en distintos espacios del recinto.

Los organizadores destacan que el Festival de Junio continúa fortaleciendo su compromiso con la promoción del arte y la cultura. Por ello, la agenda de la XXI edición busca atraer a público de todas las edades.

Este festival, que surgió en el 2005, se ha consolidado como uno de los espacios artísticos más importantes del país y, año con año, atrae a artistas nacionales y extranjeros.

A diferencia de otras ediciones, en el 2026 el Festival de Junio tendrá venta de boletos exclusivamente en línea, con el objetivo de agilizar y hacer más seguro el proceso de adquisición.

Con espacios dedicados a literatura, cine, danza, música, teatro y otras actividades, el Festival de Junio abrirá el próximo 2 de junio. Previo a ello, se habilitó un sitio web para la compra de entradas.

Compra de boletos del Festival de Junio

Para adquirir los boletos, el Ministerio de Cultura y Deportes habilitó el portal del Festival de Junio.

  • Paso 1: ingresar a https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/
  • Paso 2: dirigirse al apartado Eventos, donde encontrará las más de 60 actividades.
  • Paso 3: seleccionar el evento al que desea asistir.
  • Paso 4: dirigirse al apartado “Elige tus boletos”, donde deberá seleccionar la cantidad de entradas y luego agregarlas al carrito de compra.
  • Paso 5: luego de seleccionar los boletos de los eventos a los que asistirá, ingresar al ícono de tienda, ubicado en la parte superior derecha, para revisar la compra.
  • Paso 6: después de revisar la lista de adquisición, ingresar a “Finalizar compra”, donde deberá llenar los datos de facturación y de la tarjeta para hacer efectiva la compra.
  • Paso 7: luego de la compra, recibirá un correo electrónico con los boletos adquiridos.

Agenda del Festival de Junio

Para disfrutar de los eventos, le compartimos algunas de las actividades que se presentarán en esta XXI edición.

Martes 2 de junio

Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Galería “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Miércoles 03 de junio

Reflejos del Alma

  • Por: Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Encuentro Centroamericano Jazz Didáctico

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q150

Presentación del libro Comiendo en Hungría

  • Por: Editorial Cultura
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Gratuito con boleto

Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias

  • Fecha: del 03 al 28 de junio
  • Horario: 10 a 17 horas
  • Lugar: Galería “Efraín Recinos”
  • Precio: Gratuito con boleto

Jueves 04 de junio

75 puñaladas

  • Por: Oniria Producciones
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

15 Velas de la Poesía

  • Por: Poetry Slam Guatemala
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q80

Viernes 05 de junio

El Amante Infiel (YL Producciones)

  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Hora: 16 horas / 20 horas
  • Precio:
    • Platea: Q400.00
    • Palco 1 y balcón 1: Q300.00
    • Palco 2 y balcón 2: Q200.00

Sábado 06 de junio

Luces de Boradway

  • Por: Limalimón producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala" "Efraín Recinos"
  • Precio: Q150

Freestyle iberoamericano

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: gratuito con boleto

Cine de Género

  • Por: William´s producciones
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: tras bastidores
  • Precio: Q50

Domingo 7 de junio

Zona Neón en vivo

  • Por: Limalimón producciones
  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Gran Sala "Efraín Recinos"
  • Precio: Q50

Los músicos de Bremen

  • Por: Producciones Tercera Llamada
  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio Q50

Martes 9 de junio

Tributo a The Carpenters (Roberto Raudales)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Entre Cuerdas y Teclas de España

  • Sergio valle y Claudio Solares
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q75

Miércoles 10 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200.00
    • Balcón 1 y balcón 2:  Q150.00
    • Palco 1 y palco 2: 150.00

La hora Exquisita (Guatelírica)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: Q100

Jueves 11de junio

II Concierto de Temporada Oficial: 9na Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200.00
    • Balcón 1 y balcón 2:  Q150.00
    • Palco 1 y palco 2: 150.00

Voz de Mujer

  • Por: Museo KINICH
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Viernes 12 de junio

Xibalba: Ir y Volver

  • Por: Animox - Ad Libitum
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q100

Concierto de Duetos

  • Por: Pedro Boche e invitados especiales
  • Hora: 19:00 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100.00

Noche Indie Folk

  • Por: Kike de León
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q50

Sábado 13 de junio

Tributo a Queen en Fusión con Marimba

  • Por: Killer Queen
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q125

Cabaret: Música de Clase

  • Por: Asociación Filarmónica de Guatemala
  • 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Cine de Género

  • Por: William´s Producciones
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: Q50

Domingo 14 de junio

Chapinlandia TGW

  • Por: Radio TGW
  • Hora: 16:00 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: entrada gratuita con boleto

La Magia del Asombro (Mago Marcel)

  • Horas: 11 y 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q125

Martes 16 de junio

Tikal: La Ciudad de las Voces (Kevinne Urías)

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q150

Ópera y Canción (Karin Rademann)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Miércoles 17 de junio

Gala Coral: Homenaje a Papá

  • Por: Coro Nacional de Guatemala
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: gratuito con boleto

La llorona de Guatemala (Dariel Pérez)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q125

Antes del Relámpago

  • Presentación de libro - Editorial Cultura
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: gratuito con boleto

Jueves 18 de junio

El Mundo de la Ópera y la Zarzuela (Vinicio Quezada)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Jairon Salguero: 30 años de Humor

  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Hora: 20 horas
  • Precios:
    • Platea: Q150
    • Balcón 1 y palco 1:  Q125.00
    • Balcón 2 y palco 2: Q100.00

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

Aires Tropicales (Quinteto Xocomil)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: teatro de bolsillo
  • Precio: boletos gratuitos

Viernes 19 de junio

Tributo a Ricardo Arjona

  • Por: Sebastián Alarcón desde Chile
  • Precio: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q225

Vida Estamos en Paz

  • De: José Mario Masella
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

Sábado 20 de junio

El Paabank

  • Por: Ballet Moderno y Folklórico
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

Festival de Películas Japonesas

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Tras Bastidores
  • Precio: gratuito con boleto

A Media Luz

  • Por: Latidos Dance Academy
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q150

Sábados Clásicos

  • Por: Cuarteto Primavera
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: gratuito con boleto

Domingo 21 de junio

Concierto para Príncipes y Princesas

  • Por: Coro Nacional de Guatemala
  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: gratuito con boleto

Gran Concierto de Tríos

  • Por: Trío Idilio, Los Distantes, Los Cadejos y Los Andariegos de Jutiapa
  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Lunes 22 de junio

Una Jungla Gris (Apartamento 302)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Martes 23 de Junio

La Oscuridad del Abismo

  • Proyecto Cultural Lokrios en colaboración con ZAGA
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q150

Esperando a Godot

  • Por: Midas Compañía Artística
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Miércoles 24 de Junio

Héroes del Silencio Sinfónico

  • Por: El Norte Producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q300

Rapsodia en Azul: Un Viaje Musical de Nueva York a Varsovia

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Jueves 25 de junio

(Unplugged - Rock GT) Guate Está Sonando Acústico

  • Por: El Norte producciones
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q300

Concierto de Música Medieval (Museo KINICH)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q50

Música para ver (Igor de Gandarias)

  • Hora: 19 horas
  • Teatro de Cámaras "Hugo Carrillo"
  • Precio: gratuito con boletos

Viernes 26 de junio

Bodas de Sangre

  • Por: 5ta. Columna
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q200

Quinteto para cuerdas y cuentos en sol mayor

  • Por Grupo de teatro Chumil Polaris
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q100

Sábado 27 de junio

II Encuentro internacional de Música y danza tradicionales

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

Eternamente Romántico

  • Por: Carlos Cueller
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"
  • Precio: Q100

Domingo 28 de junio

Badum Circo Musical (Freddy Corado)

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Gala de cierre Guatemala de Siempre

  • Por Instituciones artísticas del MCD
  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q50

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

