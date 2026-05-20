¿Cómo conseguir entradas para la Noche de Leyendas en el Palacio Nacional de la Cultura?: requisitos, fecha y horario

La tradición oral guatemalteca ha marcado a generaciones. Escuchar historias de la Llorona, el Sombrerón o el Cadejo ha generado sustos a más de uno. Estas leyendas que contaban los abuelos resurgirán en una puesta en escena en el Palacio Nacional de la Cultura.

Por una noche, el recinto que resguarda la historia del país servirá como escenario de un evento que traerá a los emblemáticos personajes del imaginario guatemalteco durante la Noche de Leyendas.

El evento, que se celebrará el próximo 23 de mayo, reunirá a misteriosos espantos como la Llorona, la Siguanaba y el Sombrerón, que esperarán al público en los espacios del Palacio Nacional de la Cultura. El recorrido se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Museos, donde el grupo Perro Gris Producciones llevará al público a sumergirse en las leyendas de Guatemala.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes, esta actividad está pensada para todas las edades y busca permitir que los asistentes redescubran las leyendas y personajes de antaño de una forma diferente.

El evento no se limita a la observación. El Ministerio de Cultura y Deportes invita a los participantes a sumergirse en el ambiente de las leyendas, por lo que podrán asistir caracterizados como estos personajes.

¿Cómo obtener los boletos?

Para asistir a esta noche llena de misterio, el Ministerio de Cultura y Deportes destacó cómo obtener los boletos para la Noche de Leyendas.

Las entradas se entregarán el jueves 21 de mayo en la entrada principal del Palacio Nacional de la Cultura, a partir de las 10.30 horas y hasta agotar existencias.

Para recibir los boletos, los participantes deberán presentar su DPI vigente en físico. Este requisito es obligatorio, destacó el Ministerio de Cultura y Deportes. Además, indicó que los boletos son gratuitos y que existe un límite de tres por persona.

Fecha

23 de mayo del 2026

Horario

17 horas

Lugar

Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Gratuito

Boletos

Las entradas se entregarán el jueves 21 de mayo a partir de las 10.30 horas.

Información adicional

Solo se pueden adquirir tres boletos por persona

Es obligatorio presentar Documento Personal de Identificación

Los boletos se entregarán hasta agotar existencias

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