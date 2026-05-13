Jornada de salud mental ofrecerá atención gratuita sobre duelo y apoyo emocional

Uno de los actos de responsabilidad con el bienestar personal es atender la salud emocional, principalmente al atravesar procesos de duelo, depresión, ansiedad e incluso pensamientos intrusivos que pueden comprometer la vida o el bienestar.

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la salud mental y brindar atención a quienes, por dificultades de acceso, no pueden recibir atención psicológica adecuada, la Asociación Ángeles de Batas Blancas, con el apoyo de otras instituciones, realizará la jornada “Salud mental para todos”, donde ofrecerá acompañamiento gratuito a la población.

El grupo de profesionales especializados en distintos ámbitos de la salud mental busca brindar un primer acercamiento a la atención emocional a personas de 5 años en adelante.

Jorge Trigueros, coordinador administrativo de la Asociación Ángeles de Batas Blancas, explicó que esta jornada está dirigida principalmente a personas de escasos recursos, a quienes se les brindará acompañamiento breve para orientarlas en sus procesos emocionales y ofrecerles apoyo.

El experto destacó que en la jornada habrá apoyo de instituciones como Alerta Amarilla, especializada en prevención del suicidio, y de profesionales en tanatología, quienes trabajan temas relacionados con duelo y pérdida de familiares.

En la jornada también participarán especialistas de la Asociación Ángeles de Batas Blancas, quienes brindarán atención profesional en sesiones de entre 25 y 45 minutos por paciente.

“La atención emocional es necesaria y es un derecho para todos”, destacó Jorge Trigueros, ya que en la cotidianidad las personas enfrentan situaciones difíciles que pueden generar afectaciones emocionales, ya sea por duelo, pérdida de familiares, desempleo o problemas financieros.

Aunque existe la percepción de que acudir al psicólogo significa tener problemas severos, en realidad este proceso ayuda a tomar conciencia sobre la salud emocional y a priorizar las necesidades afectivas para prevenir problemas como ansiedad o depresión en el futuro.

“Debemos entender que acudir a un psicólogo es una forma saludable de recibir acompañamiento, desahogarse y aprender a manejar mejor las emociones para llevar un proceso mental más sano”, destacó Jorge Trigueros.

La jornada ofrecerá atención en tanatología, prevención del suicidio y acompañamiento psicológico. Estos son los datos para participar

Fecha:

Domingo 31 de mayo del 2026

Hora:

De 9 a 15 horas

Lugar:

32 calle 9-10, colonia Granai, zona 11, Ciudad de Guatemala (salón de usos múltiples)

Precio:

Atención gratuita

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