Cómo calmar los pensamientos y pedir ayuda en medio de una crisis emocional donde no encuentra soluciones

La Organización Mundial de la Salud describe que el bienestar mental permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente, así como contribuir a la mejora de su comunidad.

“Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”, agregan los expertos de esta institución.

La OMS estima que la depresión ocupa la principal posición entre los trastornos mentales y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

Los expertos comentan que las personas expuestas a violencia frecuentemente experimentan una variedad de reacciones que incluye: ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad de concentrarse, pérdida del apetito y pesadillas.

¿Por qué es importante la salud emocional?

"No debemos tener miedo de consultar con el psiquiatra o el psicólogo cuando existe un problema, es importante conocer que nuestro bienestar emocional influye a nivel físico y a estar bien en otros aspectos de nuestras vida", explica Ileana Díaz Morán, médica y presidenta de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala.

Por su parte, el médico Luis Pedro Torrebiarte, parte de junta directiva de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, describe que la desestigmatización es esencial. "Muchas personas que padecen trastornos mentales se sienten aisladas y temen buscar ayuda debido al miedo al juicio social. Necesitamos dar a conocer que los trastornos mentales son enfermedades tratables y que quienes los padecen merecen atención y apoyo. La educación pública y las campañas de concientización son cruciales para cambiar la percepción del público y fomentar una comprensión más compasiva y humana de la salud mental".

Torrebiarte agrega que la salud mental siempre nos debe interesar. "Así como pensamos de la buena nutrición, que debemos tener hábitos saludables para fortalecerla y buscar la realización personal a través de un crecimiento personal", dice.

"La pandemia hizo que perdiéramos seres queridos y ahora tenemos efectos colaterales de esta época que vivimos de esta crisis de salud. Conozco personas que no han recuperado el olfato y otras condiciones", comenta Torrebiarte.

"El covid-19 impactó y ha tenido un efecto profundo en nuestra salud mental. Muchas personas experimentaron ansiedad, estrés, estrés postraumático y debemos considerar que el aislamiento e incertidumbre persiste y no fue temporal, así que continuar el diálogo sobre la salud emocional es fundamental", dice Díaz.

Encuestas mundiales realizadas en 2020 y 2021 informaron niveles de estrés, insomnio, ansiedad y depresión más altos de lo normal. Para 2022, estos niveles habían disminuido, pero siguieron siendo más altos que antes de 2020.

Díaz explica que existen diferentes desafíos en el tema de salud mental, pero uno de los más alarmantes es el aumento de los casos de suicidio y la alta prevalencia de trastornos como la depresión.

¿Cuáles son las cifras de suicidio en Guatemala?

Cada año, más de 700 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte por esta causa cada 40 segundos, dice la OMS. Es la cuarta causa principal de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años y la tercera entre las niñas de 15 a 19 años.

Para Guatemala también es un problema significativo. En el primer trimestre de 2024, casi 140 suicidios se habían registrado, mientras que el año anterior en el mismo período,145 personas entre adolescentes, jóvenes y adultos también tomaron esa decisión, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif y el Registro Nacional de las Personas, Renap.

¿Por qué surgen los pensamientos suicidas?

Torrebiarte agrega que el suicidio y sus causas subyacentes, como la depresión, son fenómenos complejos que involucran factores biológicos, psicológicos y sociales.

Es importante preguntarse a sí mismo cómo se siente. Aceptar si se queja por no ser feliz, está de mal humor todo el tiempo, no duerme bien, pérdida del apetito, si está perdiendo peso, entre otros aspectos. "Estas son señales y este tipo de persona necesita buscar ayuda y es necesario explicarles que son problemas que existen y no es por debilidad mental sino son cuestiones que incluso tienen cargas genéticas", comparte el médico.

"La finalidad es que la persona reconozca que hay un problema, pero también que existen soluciones y que no está solo", indica Torrebiarte.

Estos casos requieren un enfoque holístico que incluya programas de prevención, formación de personal especializado y la creación de infraestructura adecuada para atender a los pacientes. Por ejemplo, es fundamental contar con una línea telefónica de crisis, atendida preferentemente por psiquiatras y profesionales de la salud mental, que esté disponible las 24 horas del día. Además, es esencial proporcionar un seguimiento adecuado y posibilidades de internamiento en instituciones diseñadas con condiciones dignas y asequibles, especialmente para aquellos con limitaciones económicas.

"Los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas".

Preste atención a estos signos

Clínica Mayo describe algunos de los comportamientos que podrían manifestar que se requiere ayuda. Entre ellos están:

Hablar de su intención suicidio o falta de ganas por vivir

Aislarse

Tener cambios de humor

Cambiar su rutina normal

Hacer actividades arriesgadas o autodestructivas

Despedirse de personas

Manifestar cambios de personalidad

Qué hacer y qué no hacer ante una crisis

Muchas veces, el amigo o familiar no se acerca directamente a pedir ayuda cuando enfrenta algún problema emocional. Sin embargo, existen indicios, tanto verbales como no verbales, que pueden señalar que está considerando el suicidio. Si se detectan a tiempo, se puede intentar prevenirlo.

Es fundamental saber si la persona que se considera en riesgo ha pasado por un acontecimiento significativo, ya sea reciente o en un pasado próximo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, el término de una relación amorosa o laboral, el incremento de sus deudas, o si padece una enfermedad crónica, entre otros. Estos factores podrían ayudar a comprender lo que está atravesando. En Guatemala, existen diversos lugares donde se puede buscar ayuda profesional.

Ileana Díaz Morán explica que, desde la Asociación Psiquiátrica de Guatemala se promueve un enfoque integral en el tratamiento de diversas condiciones de salud mental, no solo del suicidio y la depresión, sino también de trastornos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, el autismo y el abuso de sustancias, así como otros trastornos emocionales.

“A través de nuestras clínicas sociales -que surgen del deseo de nuestros asociados de brindar atención accesible- ofrecemos servicios de psiquiatría y psicología a un costo muy accesible y adaptado a las circunstancias clínicas y el perfil socioeconómico, sin fines de lucro”. Ileana Díaz Morán, presidenta actual de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala

Lo ideal para la familia y los amigos cercanos es hablar con la persona y expresar la preocupación. De ser posible, acerque a la persona a un experto y evite minimizar sus ideas y expresiones. Sea respetuoso y no utilice frases como: “Las cosas podrían ser peores” o “Tienes todo por lo que vivir”. En su lugar, haga preguntas como: “¿qué le hace sentir tan mal?”, “¿qué le haría sentir mejor?” y “¿cómo podría ayudarle?”. La Clínica Mayo también recomienda en estos casos retirar de la casa objetos peligrosos, si es posible.

Fuentes: Asociación Psiquiátrica de Guatemala: Avenida Reforma 1-90 zona 9, Edificio Masval Of. 201. Teléfono: 2331-5376. Clínica Mayo. Organización Mundial de la Salud.