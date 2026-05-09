Hantavirus: las diez preguntas para entender cómo se transmite y qué tan peligroso es el virus

Una de las enfermedades poco comunes que desde hace años se presenta de forma esporádica a escala internacional es el hantavirus, un microorganismo con características virales capaz de afectar al ser humano y producir enfermedades que pueden llegar a ser graves e incluso mortales.

Aunque en Guatemala no se tienen reportes de brotes de esta enfermedad, la alerta se encendió luego de que entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaran que en el crucero MV Hondius se habrían reportado casos de esta enfermedad, que hasta este 9 de mayo ha dejado tres muertos y seis casos confirmados.

1.¿Cómo se transmite el hantavirus?

Óscar Donis, jefe de la Sección de Epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), comparte que la transmisión del Hantavirus, por lo regular, es zoonótica; es decir, de animales a seres humanos.

La transmisión ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores. También puede darse por contacto directo con estas secreciones o, en algunos casos, por mordeduras. El médico destaca que el principal reservorio es el roedor, capaz de mantener el virus en su organismo y transmitirlo a las personas.

Además, existe riesgo en materiales contaminados por secreciones de roedores, especialmente en graneros, bodegas y lugares donde estos animales suelen reproducirse y permanecer durante largos períodos.

En la gran mayoría de los casos no se contagia entre personas porque, en la mayor parte de variantes, destaca Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, la transmisión se da exclusivamente del roedor al ser humano, por lo que una persona enferma no representa riesgo de contagio para quienes la rodean.

Sin embargo, existe una sola variante que puede transmitirse entre humanos, aunque médicos consultados señalan que no es de fácil transmisión, como enfermedades como la covid-19.

2. ¿Cuándo se registró el primer caso de hantavirus?

Aunque no se tiene establecido cuándo surgió esta enfermedad, se cree que existe desde la aparición de los roedores. Medios como The New York Times destacan que los primeros brotes en humanos se registraron entrado el siglo XX.

Para 1951 se cree que surgieron los primeros brotes en humanos durante la Guerra de Corea, donde se presentaron los primeros casos de una enfermedad que desarrollaba fiebre hemorrágica con síndrome renal y que llevó a reportar tres mil casos para 1954.

Se cree que fue en 1993 cuando se descubrió este virus en América, específicamente en Estados Unidos, donde luego se determinó que no únicamente se transmitía de roedor a ser humano, sino que existía una variante que se transmitía de persona a persona, comparte Iris Cazali, médica infectóloga y jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt.

6Imagen de una de las carpas instaladas por la Guardia Civil en el puerto de Granadilla de Abona en Tenerife donde en la madrugada de este domingo llegará el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (Prensa Libre: EFE)

3. ¿Qué se conoce de la variante que se transmite entre humanos?

La denominada variante Andes se considera la única de la familia del hantavirus que puede transmitirse entre humanos, virus que, según Sandoval, cobra relevancia clínica en este momento porque es la misma que se sospecha se desarrolló en el crucero MV Hondius.

Sandoval destaca que la cepa Andes circula principalmente en Argentina y Chile, y se relaciona con la transmisión por contacto estrecho y prolongado con un paciente infectado. Esto ocurre principalmente a través de secreciones respiratorias, “similar a como se contagia una influenza, pero de forma mucho menos eficiente”, destaca.

“Es importante aclarar que no es un mecanismo de transmisión tan eficiente como el de la covid-19. En el caso del coronavirus, bastaba estar cerca de una persona infectada. El hantavirus requiere un contacto mucho más específico”, recalca Óscar Donis.

4. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la enfermedad?

Iris Cazali destaca que el tiempo de incubación de este virus puede ir de una a seis semanas y que los síntomas pueden confundirse con una gripe, pero con el tiempo aparecen dolores y dificultades respiratorias.

Los primeros síntomas pueden ir desde fiebre alta de inicio súbito, dolores musculares intensos, escalofríos y malestar general, hasta náuseas y dolor abdominal, principalmente entre tres y cinco días.

Cuando evoluciona a un cuadro respiratorio severo aparece dificultad para respirar, que es uno de los síntomas más importantes, dice Cazali. La señal de alerta que distingue al hantavirus de cualquier otra enfermedad común es la dificultad para respirar, que puede empeorar en cuestión de horas.

“Esa transición —de ‘me siento mal’ a ‘no puedo respirar’— es la emergencia y puede empeorar hasta llegar a ser letal. Un paciente que llega al hospital en esa fase tiene opción de ser manejado y recibir soporte vital, pero uno que llega en colapso tiene peor pronóstico”, dice Sandoval.

5. ¿Cómo evoluciona la enfermedad?

Luego de que el virus ingresa al cuerpo humano, destaca Óscar Donis, los síntomas se desarrollan como un resfriado común, lo que dificulta el diagnóstico temprano, y presentan fiebre, malestar general, dolor muscular y dolor de cabeza.

También pueden presentarse escalofríos y síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea. En este momento todavía no se habla necesariamente de señales de alarma, comparte el médico.

Las señales de alerta aparecen cuando el paciente comienza a presentar dificultad para respirar. “Ese es uno de los síntomas que requieren mayor atención, porque indica que la enfermedad puede estar avanzando a una etapa crítica”, agrega.

Con la dificultad respiratoria también puede aparecer dolor en el pecho y problemas de oxigenación. Es entonces cuando el paciente puede mostrar labios o uñas azuladas, caída de la presión arterial e incluso entrar en estado de choque, por lo que es necesario trasladarlo de urgencia a un centro asistencial lo antes posible.

6. ¿Existe tratamiento o vacuna preventiva?

Pese a que no es una enfermedad nueva, los médicos destacan que no existe una vacuna preventiva ni un tratamiento específico para los pacientes. Sandoval resalta que no existe una vacuna aprobada en Occidente ni un antiviral específico eficaz.

Hasta la fecha, el único tratamiento que se aplica a las personas afectadas es soporte intensivo: aporte de oxígeno, ventilación mecánica, control del edema pulmonar y estabilización hemodinámica en unidades de cuidados intensivos.

Asimismo, la experta destaca que el hantavirus es de alto riesgo por tres razones concretas:

Su mortalidad puede llegar del 30% al 40%

El deterioro clínico puede ser fulminante y ocurrir en horas, sin señales previas de advertencia

No existe una segunda línea terapéutica efectiva

La OMS informó de casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el crucero Hondius, que navega en el océano Atlántico. (Foto Prensa Libre: EFE)

7. ¿Cuáles son los países con mayor reporte de casos?

Ante el reciente caso, Cazali destaca que desde hace años se han reportado casos de hantavirus principalmente en América, incluidos Estados Unidos y países de Centroamérica. Sin embargo, los principales reportes han ocurrido en Argentina, Chile y Perú.

Es en estos últimos países donde, según Sandoval, se han registrado casos de la variante Andes, responsable de la transmisión entre humanos.

8. ¿Cuáles son las medidas de prevención del contagio de hantavirus?

Expertos como la infectóloga Nancy Sandoval destacan que este virus, como otros, puede prevenirse, por lo que recomiendan:

En espacios con rastros de roedores: nunca barrer en seco. Se recomienda humedecer primero con una solución de cloro diluida —una parte de lejía por diez de agua— para inactivar el virus antes de limpiarlo. Usar guantes y mascarilla N95. Ventilar el espacio al menos 30 minutos antes de entrar.

En el hogar: buscar y sellar grietas y agujeros, guardar alimentos en recipientes herméticos y eliminar acumulaciones de basura donde los roedores puedan permanecer.

Al acampar, hacer excursiones o viajar a zonas rurales: no dejar comida dentro de la tienda de campaña, dormir sobre superficies elevadas del suelo y, si en las semanas siguientes aparece fiebre, mencionar siempre el antecedente de exposición rural al ser examinado.

9. ¿Representa una amenaza para la salud pública?

Aunque en redes sociales señalan que los contagios de hantavirus podrían representar una nueva pandemia, esto ha sido desmentido por la OMS. Según Maria Van Kerkhove, directora de la OMS para la prevención y preparación frente a epidemias y pandemias, actualmente existe un nivel “bajo” de riesgo epidémico.

La experta destaca que este virus es diferente del de la covid-19, ya que no se propaga entre humanos como el SARS-CoV-2.

En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destacó que no existen indicios de riesgo ni de contagios, por lo que pidió a la población mantener la calma y no difundir información errónea o alarmante. Asimismo, destacó que el MSPAS mantiene vigilancia y seguimiento epidemiológico.

10. ¿Por qué el hantavirus debe mantenerse bajo vigilancia?

La doctora Sandoval indicó que, aunque esta enfermedad no representa un peligro de contagio masivo como ocurrió con la covid-19, el hantavirus sí representa una amenaza real.

“El peligro para la salud pública no está en su potencial pandémico, que es bajo, sino en tres factores: su alta mortalidad cuando no se diagnostica a tiempo, la ausencia de tratamiento específico y que los sistemas de salud de la región no tienen protocolos robustos para reconocerlo y confirmarlo rápidamente”.