Hantavirus: síntomas, formas de contagio y qué tan expuesta está Guatemala, según infectóloga

La muerte de tres personas y el reporte de pacientes hospitalizados por contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius causan alarma en el mundo, pues aún está fresca en la memoria la pandemia del covid-19, que inició con una persona infectada en la ciudad de Wuhan, China, y se propagó al resto del mundo en cuestión de semanas.

La infectóloga Nancy Virginia Sandoval Paiz, especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias tropicales y jefa de Servicio del Departamento de Medicina Interna, Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt, aclara dudas sobre este virus y descarta que se convierta en una crisis sanitaria mundial, como ocurrió con el SARS-CoV-2. Sin embargo, el sistema de salud debe estar atento ante el riesgo latente por el ingreso de casos a partir de viajeros.

¿Qué es el hantavirus y cómo llega a los humanos?

El nombre hantavirus proviene del río Hantan, en Corea del Sur. Durante la Guerra de Corea (1950-1953), más de tres mil soldados de las fuerzas de la ONU enfermaron con fiebre, hemorragias y falla renal. No se identificó el agente causal sino hasta 1976, cuando el científico surcoreano Ho Wang Lee aisló por primera vez el virus en el ratón de campo Apodemus agrarius, capturado cerca del río Hantan, en Corea del Sur. Por eso se denominó virus Hantaan, y de ahí derivó el nombre genérico hantavirus para toda la familia.

El descubrimiento resolvió el misterio de una enfermedad que había afectado a soldados desde la Segunda Guerra Mundial y abrió el campo de investigación de esta familia viral a nivel mundial.

El hantavirus es un virus de origen animal que circula en la naturaleza y se aloja en roedores silvestres, principalmente ratas y ratones de campo, sin causarles daño. El problema surge cuando el ser humano entra en contacto con esos animales o con los espacios que han habitado.

La puerta de entrada al ser humano casi siempre es la inhalación. Cuando el roedor infectado deposita orina, heces o saliva en un espacio cerrado —una bodega, cabaña, granero o la cabina de un barco—, esas secreciones se secan y sus partículas quedan suspendidas en el aire. Al barrer, sacudir o respirar en ese espacio sin protección, el virus ingresa por las vías respiratorias.

También puede transmitirse por contacto directo con el roedor o sus excretas y luego tocarse la boca o la nariz, aunque es menos frecuente.

¿El hantavirus se puede contagiar entre humanos?

Los hantavirus se transmiten exclusivamente del roedor al ser humano, y una persona enferma no representa riesgo de contagio para otras. Aunque hay una excepción científicamente documentada: la cepa Andes —que circula en Argentina y Chile—, la única con capacidad de transmitirse de persona a persona, y ocurre por contacto estrecho y prolongado con un paciente infectado, principalmente a través de secreciones respiratorias.

Estudios realizados en el Cono Sur de América han documentado brotes familiares con cadenas de transmisión de dos o tres generaciones y contagios en personal de salud que atendió pacientes sin precaución.

En el brote del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, Argentina —zona endémica de la cepa Andes—, se confirmó ese serotipo, y las 149 personas a bordo no solo habrían estado expuestas al roedor, sino potencialmente entre sí.

¿Hay personas que estarían en mayor riesgo de infectarse?

El riesgo de exposición o de entrar en contacto con el virus depende sobre todo de la actividad y del entorno, más que de las características personales:

Agricultores, campesinos y trabajadores rurales que manejan cultivos, bodegas, granjas o establos

Personas que limpian casas abandonadas o cabañas cerradas con infestación de roedores

Excursionistas, ecoturistas y viajeros de expedición que acampan en zonas rurales o montañosas

Trabajadores de la construcción en áreas donde se interviene el hábitat natural de los roedores

Turistas en cruceros de expedición que hacen escala en puertos ubicados en zonas endémicas, como la Patagonia

Las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente o morir son los adultos mayores y quienes padecen diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar o cardíaca previa, así como las inmunocomprometidas.

Es importante destacar que los cruceros de expedición antártica, como el MV Hondius, suelen transportar pasajeros mayores de 50 años, lo que explicaría parcialmente la gravedad del brote actual.

¿Cuáles son los síntomas y cuán alto es el riesgo de muerte?

La enfermedad se desarrolla en dos etapas:

Primera fase (días 1-5): presencia de fiebre intensa, escalofríos, dolores musculares —especialmente en muslos y espalda—, dolor de cabeza y, a menudo, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los síntomas pueden confundirse con gripe o gastroenteritis severa.

Segunda fase (desde el día 4-6): aparece inflamación pulmonar masiva; los pulmones se llenan de líquido y el paciente sufre dificultad respiratoria que puede empeorar rápidamente. El corazón también puede fallar.

La tasa de mortalidad del síndrome pulmonar por hantavirus en América Latina es del 30% al 40%. El brote del MV Hondius reporta 37%, cifra que podría estar asociada con la falta de soporte médico avanzado en alta mar.

¿Hay riesgo de que el hantavirus se convierta en una pandemia como sucedió con el covid-19?

Esta es una pregunta legítima y la respuesta, con los datos actuales, es no.

El covid-19 se convirtió en pandemia porque el virus SARS-CoV-2 tiene una característica clave: transmisión aérea eficiente de persona a persona, incluso desde individuos asintomáticos. Cada enfermo contagia, en promedio, a dos o tres personas más.

El hantavirus no tiene esas características. La mayoría de sus cepas no se transmiten entre personas. La cepa Andes, la única excepción, tiene transmisión documentada de persona a persona, pero de baja eficiencia, limitada a contactos muy estrechos y prolongados. Sus brotes han sido pequeños y autolimitados a contactos estrechos —familiares o grupos reducidos—, sin datos de propagación sostenida en comunidades.

Además, requiere un reservorio animal específico para cada cepa. No hay evidencia de que pueda adaptarse para circular exclusivamente entre humanos de forma sostenida.

Lo que sí es preocupante a largo plazo es la tendencia global de enfermedades zoonóticas emergentes: la deforestación, el cambio climático y la expansión humana hacia ecosistemas silvestres aumentan los encuentros entre humanos y reservorios animales.

El hantavirus no será una pandemia, pero recuerda que la próxima puede originarse en la interfaz humano-animal.

¿Puede el hantavirus llegar a Guatemala?

Guatemala no tiene reservorios silvestres confirmados de hantavirus, pero el riesgo de ingreso es real por:

Viajeros: pueden incubar el virus tras visitar zonas endémicas y presentar síntomas al regresar. Si no se conoce el antecedente, el diagnóstico podría fallar.

Cruceros que llegan a puertos guatemaltecos desde Sudamérica y que pueden traer personas infectadas, como ocurrió con el brote del MV Hondius.

Roedores que ingresen por los puertos, pese a protocolos de desratización; un roedor infectado podría iniciar un foco local.



¿Cuáles serían los desafíos para el sistema de salud?

El diagnóstico, pues no se cuenta con pruebas de confirmación de hantavirus disponibles de rutina en el sistema público, aunque, ante la sospecha, el Laboratorio Nacional de Salud tiene la logística para efectuar metagenómica por secuenciación. La serología y las RT-PCR específicas requieren el envío de muestras a laboratorios de referencia internacionales o al CDC de EE. UU., lo que implicaría días de retraso crítico.

La capacidad de espacio en unidades de cuidado crítico, debida a que el síndrome pulmonar por hantavirus requiere manejo en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica avanzada. La capacidad en el sistema público guatemalteco es limitada y la demanda basal ya es alta.

Además del reconocimiento clínico, ya que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente en Guatemala, por lo que el personal médico puede no incluirla en el diagnóstico diferencial ante un cuadro de fiebre y dificultad respiratoria, lo que haría perder tiempo vital.

La preparación real ante un brote de hantavirus requiere protocolos actualizados en puntos de entrada, algoritmos de diagnóstico disponibles para médicos de primer contacto y un mecanismo ágil de confirmación diagnóstica con laboratorios de referencia.