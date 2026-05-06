Brote de hantavirus en crucero: cuál es el estado de salud del guatemalteco a bordo

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Brote de hantavirus en crucero: cuál es el estado de salud del guatemalteco a bordo

Guatemala da seguimiento al caso del tripulante guatemalteco en el crucero neerlandés MV Hondius, donde se han detectado casos de hantavirus.

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TEMA DE HANTAVIRUS. EFE

Fotografía publicada en X por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, para anunciar que tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus fueron evacuados del barco. (Foto Prensa Libre: EFE/ Tedros Adhanom Vía X)

El brote de hantavirus declarado a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, días después de que partiera del puerto de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, afecta por ahora a ocho personas; tres de ellas han muerto, según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De las 146 personas a bordo del buque de lujo, 19 son pasajeros británicos, al igual que otros cuatro miembros de la tripulación. También fue reportado un tripulante guatemalteco.

Uno de los ocupantes, quien trabajaba como médico en el crucero, fue evacuado en avión ambulancia con destino a Países Bajos este miércoles 6 de mayo, junto con otras dos personas bajo sospecha de haber contraído el virus.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó este miércoles 6 de mayo que, por medio de la Embajada de Guatemala en Países Bajos, logró establecer contacto con las autoridades, las cuales indicaron que el guatemalteco se encuentra en buen estado de salud y no se ha contagiado.

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El Minex añadió que, por medio de su misión diplomática, continuará el seguimiento del caso con las autoridades sanitarias correspondientes y está a la espera del desembarque, según lo establezca el país receptor.

El número de casos por el brote de hantavirus aumentó este miércoles a ocho —tres de ellos confirmados en laboratorio—, después de que las autoridades de Suiza informaran sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el barco.

Para leer más: Hantavirus: Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado 9 de mayo en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a sus respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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