“Esto no es coronavirus”: OMS dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia

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“Esto no es coronavirus”: OMS dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia

La OMS descarta que el brote de hantavirus en un crucero pueda convertirse en una pandemia como la covid-19 y llama a mantener la calma.

EFE

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Foto de referencia. La OMS afirmó que el brote de hantavirus detectado en un crucero no representa el inicio de una pandemia como la covid-19. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. La OMS afirmó que el brote de hantavirus detectado en un crucero no representa el inicio de una pandemia como la covid-19. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la de covid-19.

Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la de covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora”, dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

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“Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho“, recordó.

“Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión“, agregó el experto.

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