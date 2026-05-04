Qué se sabe del brote de hantavirus en crucero con un guatemalteco a bordo

La empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions informa que, entre las 149 personas que viajan en el crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus, hay 38 filipinos (todos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, así como un pasajero argentino y un tripulante de nacionalidad guatemalteca.

El barco se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

El Ministerio de Sanidad español señala que las evidencias apuntan a que las personas afectadas por hantavirus en el crucero, que partió de Argentina, se contagiaron en la embarcación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el 3 de mayo que al menos seis personas fueron afectadas por el posible brote: tres muertos y tres enfermos.

La embarcación zarpó con 150 turistas desde Ushuaia (sur de Argentina) el 20 de marzo para cruzar el océano Atlántico con destino al archipiélago de Canarias.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado por contacto estrecho con uno de los fallecidos", explican las autoridades sanitarias españolas.

El hantavirus se contrae generalmente por inhalación, es decir, al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados liberan el virus y contaminan el ambiente.

También es posible el contagio por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o bien sus heces u orina, y, con menor frecuencia, a través de mordeduras o rasguños.

Los países que reportaron casos en el 2025 son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay. El total fue de 229 casos y 59 defunciones.

El período de incubación es de una a tres semanas y, aunque hay casos que cursan sin enfermedad o de forma leve, los síntomas son similares a una gripe: fiebre, dolor de cabeza y muscular, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea.

No existe un tratamiento específico, aunque en algunos casos, pasados unos días, puede desencadenarse dificultad respiratoria que, de agravarse, deriva en el llamado "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", poco frecuente, pero que puede provocar la muerte.

En esos pacientes es precisa la atención hospitalaria, preferiblemente con asistencia respiratoria mecánica, recuerda la institución española.

Por su parte, las autoridades argentinas aseguran que no hay casos confirmados ni evidencias de hantavirus en Tierra del Fuego.

Las autoridades de Sudáfrica confirmaron la muerte de una pareja neerlandesa y de un ciudadano británico, quien se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El primer paciente era un pasajero de 70 años, quien enfermó a bordo del barco y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

Murió en la isla de Santa Elena, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda víctima era su esposa, de 69 años, que “sufrió un desmayo” en el aeropuerto internacional OR Tambo, en Johannesburgo, “mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a Países Bajos”, y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

El tercer paciente es un hombre británico. Es el único caso confirmado en laboratorio como infección por hantavirus.

"En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que solo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad", afirma el Departamento sanitario de Sudáfrica.

La OMS asegura que actúa con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus ocurrido a bordo del crucero y que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.