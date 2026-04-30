Detienen a dos trabajadores del Renap por DPI alterado de Fernando Farías, detenido en Argentina

El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó este jueves 30 de abril sobre la captura de dos trabajadores de esa institución en San José del Golfo.

Añadió que las detenciones se derivan de los hechos relacionados con la presunta identificación de la persona conocida como Fernando Farías Lagunas, quien habría sido capturado en el extranjero cuando portaba un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco, el pasado viernes 24 de abril.

Agregó que activó de forma inmediata los protocolos institucionales correspondientes para dar con los presuntos responsables.

El Renap interpuso la denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que permitió la intervención de las autoridades competentes.

Según el Renap, una de las capturadas es Yesenia “N”, operadora registral de la oficina 213, en San José del Golfo. La detenida es señalada de supresión y alteración del estado civil de forma continuada.

El otro detenido es Luis “N”, operador registral en la misma oficina y municipio. Él es señalado de incumplimiento de deberes.

El Renap afirmó que estos hechos responden a conductas individuales de los señalados, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa, al margen de los procedimientos establecidos y en perjuicio de la institución.

“Se han iniciado los procesos administrativos correspondientes, incluyendo acciones de despido, sin descartar medidas adicionales conforme avance la investigación”, advirtió.

El caso

El 24 de abril, Prensa Libre informó que el excontralmirante Fernando Farías Lagunas fue detenido en Argentina, a donde llegó bajo una identidad falsa como guatemalteco, utilizando un DPI alterado, y donde buscaba permanecer mediante asilo político, según confirmó su defensa, luego de que México solicitara su extradición.

La Policía Federal Argentina informó que Farías Lagunas, de 47 años, fue detenido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. “El prófugo había logrado ingresar al país utilizando una identidad falsa, bajo el nombre de un ciudadano guatemalteco”, informó la institución.

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