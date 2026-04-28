Renap descarta hackeo a sus sistemas tras alerta de ataque informático

Una alerta divulgada este martes 28 de abril advertía sobre un ataque informático contra los sistemas del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Según la alerta, el hacker habría accedido a datos de identidad de la población. Entre los registros vulnerados supuestamente figuran datos de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

Tras la alerta compartida en X por la cuenta @VECERTRadar, el Renap informó que la información que circula sobre un supuesto hackeo o vulneración de sus sistemas es falsa.

El Renap afirmó que, como parte de sus protocolos permanentes de seguridad, mantiene monitoreos constantes, sin que a la fecha se haya detectado ningún ataque que comprometa la información de los guatemaltecos.

“No existen alertas críticas que indiquen una afectación a la infraestructura tecnológica institucional, ni se han identificado evidencias de consumo masivo o comportamientos anómalos en los servicios”, según el Renap.

La institución afirmó que sus sistemas cuentan con múltiples anillos de seguridad, los cuales se encuentran permanentemente monitoreados y garantizan la protección de los datos.

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Reiteró que sus sistemas operan con normalidad y hizo un llamado a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

“Actores de amenazas: GordonFreeman, Izanagi, cantpwn y YoSoyGroot”, alertó la cuenta @VECERTRadar.

Nuevo sistema biométrico

En julio del 2025, el Directorio del Renap, entonces presidido por Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Felipe Sánchez, viceministro de Gobernación, y Edgar Rodríguez, en representación del Congreso de la República, aprobó la adquisición de un nuevo sistema biométrico con características diferentes al utilizado en los últimos años.

De acuerdo con los documentos del evento, publicados en Guatecompras, en febrero pasado se adjudicó el contrato por Q40 millones para el nuevo sistema biométrico. Según la documentación, con este se amplía la capacidad de almacenamiento a más de 30 millones de registros y se logra un funcionamiento más rápido.

Ataques informáticos en los últimos días

El lunes 27 de abril, un ciberataque habría comprometido información financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y datos personales de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar (URL), según alertas divulgadas ese día en la red social X.

También, el Ministerio de Trabajo confirmó un ataque informático al portal Tu Empleo y afirmó que el sistema fue restablecido.

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