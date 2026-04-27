Hackeo simultáneo a la Usac y la URL expone nóminas, cuentas bancarias y fotografías de estudiantes

Un presunto ciberataque habría comprometido información financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y datos personales de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar (URL), según alertas divulgadas este lunes 27 de abril en la red social X.

El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la Usac habría sido vulnerado, lo que expuso una base de datos con información bancaria de trabajadores, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer.

Según la alerta, los datos filtrados incluirían nombres, números de Código Único de Identificación (CUI), registros de nómina, montos de depósitos y otra información correspondiente a los años 2025 y 2026.

La publicación señala que el supuesto responsable del ataque es un usuario identificado como “MrGoblinciano”, quien habría divulgado la información en línea.

Vecert Analyzer advirtió que la filtración también permitiría identificar la estructura organizacional de la universidad, al detallar los departamentos donde laboran los empleados.

La firma recomendó al personal de la Usac consultar con sus bancos para reforzar medidas de seguridad y activar alertas ante posibles movimientos irregulares. Además, sugirió auditar los accesos al SIIF para determinar el origen del incidente.

Hasta el momento, la Usac no ha confirmado ni descartado el ataque.

Otra universidad afectada

De forma paralela, la cuenta Dark Web Informer indicó que la Universidad Rafael Landívar también habría sido víctima de un ciberataque.

Según esa publicación, se habrían filtrado 84 mil 620 fotografías de estudiantes y profesores, junto con datos personales como carné universitario, nombre completo y fecha de nacimiento.

La información, que tendría un tamaño de 20 GB en imágenes y 1.54 MB en formato JSON, habría sido difundida en un foro de ciberdelincuencia.

El mismo usuario, “MrGoblinciano”, fue señalado como presunto responsable de esta filtración, que corresponde al sector de educación superior.

La Universidad Rafael Landívar informó a su comunidad que está al tanto de la información que circula en redes sociales sobre una posible filtración de datos y que un equipo multidisciplinario analiza el caso para verificar su veracidad y alcance. Además, pidió mantener la calma y atender únicamente la información difundida por sus canales oficiales, mientras concluye el análisis y se brinda una actualización sobre la situación.

🚨 FINANCIAL INTELLIGENCE ALERT: MASSIVE LEAK – UNIVERSITY OF SAN CARLOS OF GUATEMALA (USAC) 🇬🇹🎓🏦🔓



A critical security compromise has been detected affecting the Integrated Financial Information System (SIIF) of the University of San Carlos of Guatemala (USAC). Threat actor… pic.twitter.com/2ZUhPhYBkm — VECERT Analyzer (@VECERTRadar) April 27, 2026

‼️🇬🇹 Universidad Rafael Landívar, a Jesuit university in Guatemala, has allegedly been breached, with 84,620 photos of students and professors leaked on a popular cybercrime forum.

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‣ Threat Actor: MrGoblinciano

‣ Category: Data Leak

‣ Victim: Universidad Rafael Landívar

‣… pic.twitter.com/VnRN3veiVN — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) April 27, 2026

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