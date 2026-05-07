Hantavirus y contagio humano: lo que revelan las investigaciones y sus diferencias con el COVID-19

La alerta por un aumento de casos de hantavirus en un crucero de expedición antártica volvió a poner la atención sobre este virus zoonótico, transmitido principalmente por roedores y asociado a graves complicaciones de salud. No se trata de un solo virus, sino de una familia viral que puede desarrollar dos cuadros principales capaces de comprometer la vida de quienes se contagian.

Este virus, que aún se mantiene bajo investigación científica, también puede transmitirse de persona a persona. Se conoce que una de las variantes del hantavirus, denominada virus de los Andes (ANDV), sería la responsable de este comportamiento. Medios internacionales señalan que esta variante sería la responsable de la propagación dentro del crucero MV Hondius.

El virus zoonótico ha captado la atención pública luego de que se reportaran tres muertes relacionadas con el brote. A diferencia del COVID-19, enfermedad causada por el SARS-CoV-2 y caracterizada por una alta transmisión entre personas, el hantavirus ya era conocido y estudiado por la ciencia antes de la pandemia. Fue en 1996 cuando investigadores descubrieron que este virus podía transmitirse de humano a humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el virus puede provocar en América el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), enfermedad conocida por causar afecciones respiratorias que pueden provocar la muerte de hasta el 50% de quienes la padecen.

Las investigaciones sobre el hantavirus han demostrado que la cepa virus de los Andes se encuentra principalmente en Sudamérica y que su transmisión entre personas aún es limitada. Pese a ello, médicos señalan que se trata de un virus de cuidado.

¿Qué se sabe del caso?

Hasta el momento, la OMS ha reportado dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos, que permanecen bajo vigilancia. Asimismo, se han reportado tres muertes atribuidas al virus y al menos 149 personas permanecen en cuarentena dentro del crucero MV Hondius.

Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, compartió con Prensa Libre que, según los datos conocidos hasta ahora, la alerta por el contagio en el crucero se debe a que este zarpó desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, región identificada como endémica de la cepa Andes del hantavirus.

En esa región existe registro de la cepa que puede transmitirse de persona a persona, por lo que se mantiene vigilancia para determinar si los contagios reportados hasta ahora se derivan del contacto entre roedores y humanos o si existe transmisión entre personas.

La identificación del serotipo exacto podría ayudar a las autoridades sanitarias a determinar cómo actuar ante esta propagación.

Diferencias entre hantavirus y SARS-CoV-2

La doctora Iris Cazali, médica infectóloga y jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt, explicó que existen grandes diferencias entre ambos virus, principalmente porque pertenecen a familias distintas.

La médica destacó que ambos pueden causar enfermedades respiratorias severas, pero difieren en transmisión, mortalidad e impacto en la salud global. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es mucho más contagioso, mientras que el hantavirus es más letal.

La transmisión del hantavirus ocurre de roedores a humanos por contacto con desechos de los animales. En cambio, el SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona por aerosoles y gotas respiratorias, destacó Cazali, quien señaló que ambas enfermedades provienen de contextos diferentes. Resaltó que, aunque existe transmisión de hantavirus entre personas, esta es extremadamente rara y se ha observado únicamente con algunas cepas particulares, como el virus de los Andes.

Otra diferencia entre ambos virus es el período de incubación, ya que el del hantavirus es de una a seis semanas, mientras que el del SARS-CoV-2 es de uno a 14 días.

“La tasa de fatalidad del hantavirus es alta. Cuando se presenta el síndrome pulmonar por hantavirus, la mortalidad puede ser de entre 35% y 50%. En el caso del COVID-19, la mortalidad es mucho menor, entre 1% y 2%”, resaltó la experta.

La infectóloga Nancy Sandoval compartió una tabla en la que expone las principales diferencias entre ambos virus, y muestra cómo sus características los convierten en enfermedades distintas, aunque de cuidado.

Característica Hantavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ¿Qué es? Grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres. Coronavirus responsable de la pandemia de COVID-19. Familia viral Familia Hantaviridae. Familia Coronaviridae. Reservorio natural Roedores, especialmente ratones silvestres infectados. Principalmente humanos actualmente; probablemente originado de reservorios animales. Forma principal de transmisión Inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores. Menos frecuente por mordeduras. Transmisión respiratoria entre personas mediante aerosoles y gotas respiratorias. ¿Se transmite fácilmente entre personas? En la gran mayoría de hantavirus: no. Algunas variantes sudamericanas pueden hacerlo de forma limitada. Sí y tiene alta capacidad de transmisión persona a persona. Contextos de riesgo Limpieza de bodegas, graneros, casas cerradas, contacto con maleza o áreas rurales infestadas por roedores. Espacios cerrados, aglomeraciones, mala ventilación y contacto cercano con personas infectadas. Periodo de incubación Aproximadamente 1–6 semanas. Generalmente 2–14 días. Síntomas iniciales Fiebre, dolor muscular intenso, cansancio, cefalea, síntomas gastrointestinales. Fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, malestar general, pérdida del olfato o gusto (menos frecuente con variantes recientes). Compromiso pulmonar Puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria severa y edema pulmonar. Puede causar neumonía viral y síndrome respiratorio agudo severo en casos graves. Compromiso cardiovascular Frecuente en formas graves por aumento de permeabilidad capilar y shock. Puede presentarse inflamación sistémica, trombosis y daño cardiovascular. Letalidad Generalmente es más alta que COVID-19, dependiendo de la variante y acceso a cuidados intensivos, la tasa de mortalidad del Síndrome Pulmonar por Hantavirus en América Latina oscila entre el 30 y el 40%. Mucho menor en promedio, aunque por su alta transmisibilidad causó gran número absoluto de muertes. Frecuencia de enfermedad Enfermedad rara, generalmente asociada a focos específicos. Enfermedad global y altamente frecuente. Diagnóstico PCR y pruebas serológicas específicas para hantavirus. PCR, pruebas de antígeno y serología para SARS-CoV-2. Tratamiento específico No existe antiviral específico ampliamente eficaz; manejo es principalmente de soporte intensivo. Existen antivirales y terapias dirigidas en grupos seleccionados. Vacuna disponible No hay vacunas de uso amplio en la mayoría de países. Sí existen múltiples vacunas eficaces para prevenir enfermedad grave. Prevención principal Control de roedores y limpieza segura de espacios contaminados. Vacunación, ventilación, higiene respiratoria y aislamiento cuando corresponde.

¿El hantavirus puede representar una amenaza mayor para la población?

El hantavirus se ha convertido en los últimos días en un tema de conversación, pero la enfermedad lleva años dentro del panorama sanitario. La doctora Iris Cazali destacó que se debe entender que esta enfermedad requiere de un ratón portador del virus, y no cualquier ratón, sino uno rural.

Añadió que la propagación se deriva del contacto con orina, heces y residuos de estos animales, por lo que resaltó la importancia de tomar precauciones al limpiar lugares donde se sospeche la presencia de roedores.

Por su parte, Sandoval destacó que el hantavirus representa una amenaza real, aunque no parece tener un comportamiento pandémico como el SARS-CoV-2. Sin embargo, explicó que sí representa un reto para el sistema sanitario.

Según explicó, el peligro del hantavirus se deriva de tres factores: su alta mortalidad cuando no se diagnostica a tiempo, la ausencia de tratamiento específico y la falta de protocolos robustos en los sistemas de salud de la región para reconocerlo y confirmarlo rápidamente.

Sandoval añadió que Guatemala enfrenta brechas significativas frente al hantavirus, debido a que no dispone de pruebas diagnósticas de confirmación dentro del sistema público de rutina, aunque sí cuenta con capacidad instalada para reaccionar y realizar secuenciación metagenómica si fuera necesario. También indicó que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos es limitada y que el personal de salud de primer contacto rara vez incluye al hantavirus dentro del diagnóstico diferencial ante cuadros febriles con dificultad respiratoria.

“Lo que nos protegería no es esperar un brote para reaccionar, sino invertir ahora en tres cosas: vigilancia activa en puertos y aeropuertos, algoritmos de diagnóstico accesibles para médicos de primer contacto y un mecanismo ágil de confirmación con laboratorios de referencia internacionales”, recomendó Sandoval.

El seis de mayo se reportaban a ocho los contagiados en el brote de hantavirus del crucero MV Hondius, pero al 7de mayo se reportan nueve. (Infografía Prensa Libre: EFE)