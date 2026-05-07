Hantavirus: quiénes tienen mayor riesgo de infección y cómo ocurre el contagio

Los roedores, para algunos inofensivos y para otros desagradables, son portadores y transmisores de diversas enfermedades peligrosas, como el hantavirus. ¿Pero cómo puede llegar a las personas?

En América Latina, la cepa Andes o andina del hantavirus es la más conocida y peligrosa, pues es la única en el mundo capaz de transmitirse de persona a persona y atacar los pulmones hasta, incluso, provocar la muerte.

“La propagación principal ocurre cuando una persona inhala partículas microscópicas o aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de un roedor infectado. Esto puede ocurrir durante actividades como limpiar una bodega, una cabaña, un granero o cualquier espacio donde haya habido roedores infectados”, explica Nancy Sandoval, médica internista e infectóloga.

Agrega que puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o la nariz, o por mordedura directa del roedor, aunque esto es menos frecuente.

“La excepción importante es la cepa Andes, que además puede transmitirse entre personas a través del contacto estrecho con un enfermo, pero no es lo más común”, añade.

Cualquier persona que esté en un lugar donde haya roedores puede infectarse, independientemente de la edad. Sin embargo, corren mayor riesgo:

Agricultores, campesinos y trabajadores del área rural que manipulan cultivos, establos, graneros o bodegas

Excursionistas y ecoturistas que acampan o duermen en cabañas en zonas rurales o de montaña

Personal de limpieza de casas o bodegas abandonadas donde hay infestación de roedores

Personas que viven en áreas rurales o periurbanas con alta densidad de roedores

“Respecto de quiénes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente una vez infectados, hay que resaltar a las personas mayores; personas con diabetes, obesidad o enfermedades cardíacas o pulmonares previas, e inmunocomprometidos”, explica Sandoval.

¿Cómo puede contagiarse de hantavirus?

Según la infectóloga, hay escenarios comunes de contagio en situaciones de la vida cotidiana que muchas personas no identifican como riesgo, pero que deben tomar en cuenta si hay roedores cerca:

Limpiar sin protección una casa de campo, bodega, depósito, granero o granja donde haya excrementos, nidos o cuevas de ratones

Abrir una cabaña cerrada que estuvo abandonada durante meses, ya que al barrer o sacudir se elevan partículas en el aire; por ello, primero debe dispersarse agua

Acampar en zonas rurales donde los roedores entran a las tiendas de campaña en busca de alimento

Manipular alimentos almacenados contaminados por roedores infectados

Trabajar en campos de cultivo, especialmente durante la cosecha, cuando los roedores son desplazados de sus madrigueras

“El peligro no es ver una rata o un ratón; el peligro es respirar el aire de un espacio contaminado por excretas de un roedor infectado, incluso si el roedor ya no está”, resalta Sandoval.