Cómo se cura el hantavirus y cuáles son los síntomas más peligrosos

El hantavirus es un virus que existe desde hace siglos y se encuentra en roedores silvestres, como ratas y ratones. En el mundo hay más de 50 cepas identificadas, cada una asociada con una especie de roedor específica.

El nombre resonó recientemente luego de conocerse la noticia de que la cepa Andes del hantavirus, también conocida como andina, fue detectada en dos personas evacuadas de un crucero.

“En América Latina, la cepa más conocida y peligrosa es la cepa Andes, predominante en Argentina y Chile, que tiene la particularidad excepcional de ser la única cepa en el mundo capaz de transmitirse de persona a persona”, explica Nancy Sandoval, médica internista e infectóloga.

Esta cepa puede atacar los pulmones y provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, el cual puede llegar a tener una mortalidad superior al 35%.

Según la experta, los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe fuerte o una gastroenteritis, pues una persona infectada puede presentar fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos, dolor de cabeza y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales.

“Atentos si el paciente desarrolla dificultad progresiva para respirar, sensación de ahogamiento o falta de aire y puede entrar en choque en pocas horas. Los pulmones se llenan de líquido, lo que conocemos como edema pulmonar, y el corazón puede fallar o detenerse. Este deterioro puede ser tan rápido que en 24-48 horas un paciente que "solo tenía fiebre" necesita ventilación mecánica y manejo en área crítica”, explica.

Los pacientes pueden sobrevivir con el tratamiento adecuado en un hospital, aunque no existe un medicamento específico que elimine el virus directamente.

“La infección por hantavirus no puede manejarse en casa y, una vez que se establece el diagnóstico o se considera un caso sospechoso, requiere hospitalización. En los casos moderados o graves se debe hacer el ingreso a una unidad de cuidados intensivos”, asegura Sandoval.

Agrega que el tratamiento busca mantener con vida al paciente mientras su sistema inmune combate el virus, ya que no hay un antiviral específico aprobado.

“En ocasiones se usa oxígeno suplementario y, en casos graves, ventilación mecánica para suplir la función de los pulmones; manejo cuidadoso de líquidos para controlar el edema pulmonar sin sobrecargar el corazón; estabilización hemodinámica para tratar el choque circulatorio con medicamentos vasoactivos y, definitivamente, monitoreo continuo de la función cardíaca, renal y respiratoria en unidad de cuidados intensivos”, explica.

Sandoval añade que la tasa de mortalidad del síndrome pulmonar por hantavirus en América Latina oscila entre el 30 y el 40%, pero esta cifra mejora significativamente cuando el paciente llega de forma temprana y es atendido inicialmente en una unidad de cuidados intensivos bien equipada o en centros especializados con experiencia en el manejo de esta enfermedad.