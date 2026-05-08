Salud descarta alerta sanitaria por hantavirus en crucero con tripulante guatemalteco

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este viernes 8 de mayo que mantiene vigilancia y seguimiento técnico a los casos de hantavirus detectados en un crucero internacional en el que viaja un ciudadano guatemalteco, aunque aseguró que actualmente no existe riesgo ni contagios reportados en Guatemala.

La cartera de Salud indicó que el evento permanece bajo investigación y manejo de autoridades sanitarias internacionales, mientras en el país se desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica y coordinación técnica.

Según el comunicado oficial, no hay alerta sanitaria para Guatemala y las autoridades pidieron a la población informarse únicamente por canales oficiales y evitar difundir publicaciones alarmistas o falsas.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente, pero puede provocar complicaciones graves. Se transmite por inhalación de partículas del virus, al respirar aire contaminado con polvo procedente de orina, heces o saliva de roedores infectados; al tocar roedores vivos o muertos infectados, o sus excrementos u orina, y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, o por mordeduras directas de los animales.

Aunque en la mayoría de sus variantes no se contempla la transmisión de persona a persona, la preocupación por los últimos casos ha hecho extremar las precauciones.

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde y que tiene como destino final Canarias, contaba con 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas y uno de los miembros de la tripulación es guatemalteco.

La OMS ha informado al menos de tres fallecidos y varios enfermos, alrededor de siete casos entre confirmados y sospechosos, vinculados al barco.

Las autoridades españolas prevén permitir la llegada del buque a Tenerife para proceder a la evacuación y repatriación de pasajeros tras realizar los pertinentes controles.

#ComunicadoMSPAS | El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa: pic.twitter.com/JtzLTtwKqc — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) May 8, 2026

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