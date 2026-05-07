Hantavirus: ¿qué se sabe de la variante Andes que puede transmitirse de persona a persona?

En redes sociales, la conversación sobre los casos de hantavirus ha comenzado a cobrar importancia luego de que se confirmara un brote en el crucero de expedición antártica MV Hondius, contagio que los salubristas buscan esclarecer para determinar a qué cepa pertenece.

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de tres pasajeros y dos casos confirmados, mientras otros permanecen bajo sospecha. El hantavirus, explica el doctor Óscar Donis, jefe de la Sección de Epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es un grupo de virus con características capaces de afectar al ser humano y producir enfermedades que pueden causar la muerte.

El médico explica que la transmisión ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores, así como por contacto con estas secreciones e, incluso, por mordeduras, aunque esto último es poco común.

Este virus no es nuevo, sino que se ha presentado desde hace años. Iris Cazali, médica infectóloga y jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt, explica que existe una variante que puede transmitirse de humano a humano. La médica añade que esta fue descubierta en 1996.

La infectóloga destaca que la cepa asociada a este tipo de transmisión es la variante Andes (ANDV), del cual se han documentado brotes, lo que llevó a estudiar su transmisión entre el 2018 y el 2019.

Fuera de la cepa Andes, Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, explica que otros brotes no se contagian entre personas, sino que se transmiten exclusivamente del roedor al ser humano, por lo que una persona enferma con hantavirus no representa riesgo de contagio para quienes la rodean.

Sin embargo, destaca que si el paciente posee la cepa Andes sí puede transmitirlo a otras personas, aunque aclara que no ocurre de la misma forma que con la covid-19.

“Existe una excepción científicamente documentada con capacidad comprobada de transmitirse de persona a persona y cobra relevancia clínica ahora porque es la misma que se ha documentado en los casos del barco MV Hondius: la cepa Andes, la cual circula en Argentina y Chile y se relaciona con la transmisión por contacto estrecho y prolongado con un paciente infectado. Esto ocurre principalmente a través de secreciones respiratorias”, resalta Sandoval.

El doctor Óscar Donis señala que la transmisión de humano a humano es mucho más limitada y se ha documentado en pocos brotes a lo largo de la historia de esta cepa. El médico coincide en que la cepa asociada a este tipo de contagio es la variante Andes, detectado principalmente en Argentina y Chile.

Ante la desinformación y los temores difundidos en redes sociales, Donis aclara que, aunque esta variante puede transmitirse entre personas, solo ocurre bajo condiciones muy específicas. No es comparable con la covid-19.

¿Cómo se contagia la cepa de hantavirus denominada Andes?

Para que ocurra la transmisión debe existir un contacto muy estrecho y prolongado, además de contacto directo con secreciones respiratorias, especialmente saliva y otros fluidos corporales, destacó el médico.

Por lo regular, los contagios de esta cepa ocurren dentro de núcleos familiares, parejas o personal de salud con contacto constante y cercano con pacientes infectados.

“Es importante aclarar que no es un mecanismo de transmisión tan eficiente como el de la covid-19. En el caso del coronavirus, bastaba estar cerca de una persona infectada. El hantavirus requiere un contacto mucho más específico”, recalca Óscar Donis.

El contacto estrecho con una persona infectada con la variante Andes, especialmente con sus secreciones respiratorias, puede facilitar el contagio, “similar a como se contagia una influenza, pero de forma mucho menos eficiente”, dice Sandoval.

Desde la investigación científica, la infectóloga expone que estudios en el Cono Sur han registrado brotes familiares y casos en personal de salud sin protección adecuada. “En el brote actual del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia —zona endémica de la cepa Andes—...”, informa la medico.

Nearly 40 cruise passengers exposed to a deadly virus may have already scattered across the globe — as authorities scramble to track them down.



Dozens left the MV Hondius ship without contact tracing after a hantavirus outbreak that’s already killed at least three people.



The… pic.twitter.com/gXEKtgNyDY — Fox News (@FoxNews) May 7, 2026

Medios como El País destacan que a escala mundial se conocen al menos 38 tipos de virus dentro de la familia de los hantavirus, de los cuales 24 causan enfermedades en humanos. Asimismo, señalan que esta es la cepa más peligrosa y con una de las tasas de mortalidad más elevadas.

Por último, Sandoval destaca que confirmar el serotipo exacto dentro del crucero fue clave, precisamente porque cambia por completo el nivel de riesgo para las 149 personas aún a bordo, lo que ayudará al personal sanitario a proceder.

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¿Cómo protegerse del hantavirus?

La prevención comienza con el control ambiental y la reducción de la presencia de roedores, destaca Donis. Aunque antes se consideraba que solo los roedores del área rural podían transmitirlo, el médico explica que el tipo de roedor responsable de este virus también podría habitar en desagües urbanos.

Mantener limpias y ventiladas las viviendas, así como utilizar mascarillas y guantes al limpiar espacios cerrados donde pueda haber presencia de roedores, es fundamental, ya que durante la limpieza pueden levantarse micropartículas contaminadas con orina o secreciones.

En el combate de esta enfermedad, Cazali destaca que uno de los principales problemas es que no existe un tratamiento específico ni una vacuna preventiva, por lo que detectarlo tempranamente es fundamental. El manejo es de sostén, principalmente para mejorar la función respiratoria, agregó.

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