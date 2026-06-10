Mundial 2026: ¿A qué hora de Guatemala se presentarán Shakira, Danny Ocean y otros artistas en la ceremonia inaugural en México?

Antes de que el silbatazo inicial marque el comienzo de la Copa Mundial FIFA 2026, en el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica, el Estadio Ciudad de México será el escenario de una celebración que atraerá la atención de todo el mundo, con la participación de artistas como Shakira y Burna Boy.

Una serie de artistas latinos será la encargada de abrir el evento deportivo más importante del mundo este 11 de junio, en la edición 23 del torneo, con interpretaciones de éxitos que forman parte del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

Esta edición, organizada por las tres sedes de América del Norte —México, Estados Unidos y Canadá—, se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá la particularidad de incluir tres espectáculos musicales. Entre los artistas confirmados figuran Alanis Morissette, William Prince, Katy Perry, Anitta, Lisa y Shakira.

El llamado estadio Azteca recibirá por tercera ocasión una ceremonia inaugural mundialista, pero esta vez contará con una cartelera integrada por artistas de la talla de Alejandro Fernández, Belinda y Danny Ocean, entre otros.

Fue el pasado 4 de junio cuando la FIFA anunció oficialmente la incorporación de Shakira y Burna Boy al acto de apertura en México, donde presentarán el himno oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, "Dai Dai". El encuentro deportivo comenzará este jueves a las 13 horas, mientras que los espectáculos se iniciarán 90 minutos antes, según la FIFA.

El cronograma establecido por la FIFA indica que el espectáculo musical inaugural comenzará a las 11.30 horas de Guatemala y se prevé que finalice después de las 12.05 horas.

El evento estará inspirado en elementos iconográficos como el papel picado e incluirá referencias a tradiciones mexicanas, como la celebración del Día de Muertos. Además de Shakira, participarán los siguientes artistas:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Al partido inaugural le seguirá el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, que se disputará en el Estadio Guadalajara a las 20 horas locales. Con ello, el Grupo A comenzará su participación en la fase inicial del torneo.

Para el viernes 12 de junio, países como Canadá y Estados Unidos también se integrarán al torneo y realizarán actos inaugurales en sus respectivos países antes de sus encuentros.

Para este Mundial, 16 ciudades serán sedes de la máxima celebración del futbol, que incluirá un total de 104 partidos entre junio y julio del 2026.