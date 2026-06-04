Copa Mundial de la FIFA 2026: Shakira y Burna Boy estrenarán “Dai Dai” durante la ceremonia inaugural en México

A siete días del silbatazo oficial con el que dará inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, la entidad deportiva anunció una sorpresa para la ceremonia de apertura: Shakira y Burna Boy presentarán el himno oficial de esta edición en la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

La presentación, que abrirá el evento deportivo más importante del mundo y reunirá a millones de personas en las sedes oficiales de la edición 2026, tendrá como invitados especiales a Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán el tema “Dai Dai”.

La FIFA reforzó la alineación de la ceremonia inaugural, la cual ya había sido anunciada e incluirá en México a artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y J Balvin, entre otros.

“Dai Dai” tendrá un estreno exclusivo durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual, según destacó la FIFA, servirá como antesala de un torneo inolvidable.

El Estadio Ciudad de México será el escenario donde se presentarán Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. Según un comunicado de la FIFA, el espectáculo inaugural comenzará una hora y media antes del partido programado para las 13 horas entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Como se anunció el pasado 8 de mayo, artistas como Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla también forman parte del grupo de artistas encargados de la apertura del Mundial en México e interpretarán temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento, que será completamente en vivo, incluirá la actuación de Shakira y Burna Boy a las 11.30 horas del próximo 11 de junio. Asimismo, se conoce que Estados Unidos y Canadá también contarán con sus propias ceremonias de apertura.

La segunda presentación se realizará en Canadá el 12 de junio, donde artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince actuarán antes del enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Minutos después, ese mismo 12 de junio, Estados Unidos celebrará su inauguración en Los Ángeles, donde artistas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla darán paso al enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.