Stranger Things: el fenómeno que domina la audiencia por encima de producciones de televisión y plataformas digitales

La producción de los hermanos Duffer sigue dando de qué hablar, luego de que el éxito de Stranger Things posicionara a la serie como una de las más vistas de la temporada televisiva 2025-2026 en Estados Unidos.

La serie, que va del suspenso a la acción, se consolida como una de las más vistas, no solo en Netflix, sino también entre las producciones televisivas de la temporada. Stranger Things despertó la nostalgia en los adultos y sumergió a los más jóvenes en el misterio. Durante casi una década mantuvo a su público expectante de la vida de Once y de la pandilla.

Las mediciones multiplataforma de Nielsen revelan que Stranger Things, en su quinta temporada, es la serie más vista de la temporada televisiva 2025-2026, al superar producciones de la televisión tradicional y de otras plataformas de streaming.

Medios como TheWrap destacan que la última temporada de la serie tuvo un promedio de 32.9 millones de espectadores en medición multiplataforma, por encima de otras producciones como His & Hers y Marshals.

La particularidad de esta medición es que no solo contabiliza las reproducciones dentro de Netflix o de otras plataformas de streaming, sino que también cruza datos de la audiencia televisiva en Estados Unidos. Medios como Actual TV destacan que el éxito de la serie ha superado al de producciones de la televisión tradicional.

El medio también detalla que la última temporada demuestra cómo las producciones de streaming han logrado generar un comportamiento mediático de conversación, expectativa y consumo concentrado que antes caracterizaba a la televisión.

La medición de Nielsen también había registrado en enero 15,400 millones de minutos vistos. Actual TV destaca que pocas producciones, como Stranger Things, han logrado posicionar una marca y demostrar los alcances de una serie nacida en el streaming.

Este logro, destaca el medio internacional, también representa un reto para “evitar que cualquier expansión parezca una prolongación menor de algo que ya cerró su ciclo principal”.

¿Qué sigue para el universo de Stranger Things?

La franquicia continúa en expansión luego del estreno de la serie animada Stranger Things: relatos del 85. Los hermanos Duffer trabajan en proyectos como un spin-off que, aunque aún se encuentra en una fase temprana, busca desarrollarse de forma diferente e innovadora, sin que se perciba como una copia de la serie original.

Asimismo, revelaron que trabajan en un proyecto cinematográfico basado en una idea original.