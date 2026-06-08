“Lo sabía, te conocía”: la canción de Taylor Swift para la película Toy Story 5 que conquista las listas de reproducción

Toy Story 5 está próxima a estrenarse en cines de todo el mundo. La cinta marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la pantalla grande con una nueva aventura que los enfrentará a la tecnología. Taylor Swift se unió a esta producción para presentar uno de los temas musicales.

La cantante de Shake It Off cumplió uno de sus sueños al interpretar el tema musical para una de sus películas favoritas. Para esta producción compuso I Knew It, I Knew You (“Lo sabía, te conocía”), que fue publicado en las plataformas de música el pasado 5 de junio.

El lanzamiento de esta canción, que llevó a Swift a volver a sus raíces musicales del country, surgió luego de que la artista conociera parte del proyecto inicial. El tema, escrito y producido por Swift, contó con el apoyo de Jack Antonoff.

Luego de su lanzamiento en plataformas como Apple Music y Spotify, I Knew It, I Knew You registró récords de reproducción digital durante sus primeras 24 horas de publicación.

Una de las plataformas que destacó el impacto de “Lo sabía, te conocía” señaló que se convirtió en el sencillo country más exitoso en lo que va del 2026. Infobae destacó que alcanzó el “récord histórico del sencillo de banda sonora más exitoso, según las reproducciones del primer día”.

Aunque no se divulgaron cifras exactas sobre su alcance, Apple Music resaltó el rendimiento de la canción. Spotify también destacó el nuevo tema de Swift, que se convirtió durante esas primeras horas en la “canción country más reproducida en un solo día” de una artista femenina.

En su cuenta de Instagram, Taylor Swift destacó: “Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story”.

La artista explicó que la inspiración llegó luego de ver las primeras etapas de Toy Story 5. Al llegar a casa comenzó a componer. Según compartió, el proceso creativo se sintió como “una salida musical y un regreso a casa al mismo tiempo. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y también se sintió como algo natural a la vez”.

Esta nueva entrega llevará a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, junto con todos los juguetes de Bonnie, a enfrentarse a la soledad derivada de que los niños están concentrados en la tecnología en lugar de jugar con sus juguetes.

La película presentará una batalla entre los juguetes y la tecnología, representada por Lilypad, la nueva villana. En esta producción también participarán personalidades como Bad Bunny, Bizarrap y el actor británico Alan Cumming en el doblaje.