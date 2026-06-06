Bad Bunny llega a Toy Story 5: así fue el doblaje de Pizza con Gafas de Sol, el personaje con el que se une al elenco de la película

Una de las películas animadas más esperadas del año, sin duda, es Toy Story 5, que llevará al público a una nueva aventura cargada de nostalgia y reflexión sobre la niñez y la tecnología.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y todos sus amigos deberán enfrentar a un rival muy fuerte: la tecnología, mientras buscan atraer la atención de Bunny. Una de las sorpresas de esta nueva película es la integración del artista puertorriqueño Bad Bunny al elenco de doblaje.

Aunque personalidades como Bizarrap y Taylor Swift se han integrado a este universo, la llegada de Bad Bunny llamó la atención en las redes sociales, dado que el artista interpretará al personaje Pizza con Gafas de Sol.

Por medio de un comunicado, Disney destacó que este personaje llega con un estilo desenfadado y misterioso. Pertenece a una comunidad de juguetes que vive en un cobertizo abandonado y que recibirá a Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

La película llegará a los cines el próximo 18 de junio y presentará una batalla entre los juguetes y la tecnología, representada por Lilypad, la nueva villana.

En cuanto a la integración de Bad Bunny al elenco, Infobae destaca que se dio luego de revisar los videos del puertorriqueño publicados en YouTube, donde mostró su interés por la franquicia de Toy Story.

Benito Antonio Martínez Ocasio habría compartido videos en los que se le observa jugar con los personajes de la película y hacer doblaje, lo que llamó la atención de la producción.

La productora Lindsey Collins confesó que, de forma inmediata tras la invitación para integrarse al elenco, Bad Bunny respondió emocionado por dar voz a uno de los personajes. “Estoy dentro. Sería una especie de sueño hecho realidad hacer una voz para Toy Story”, fue parte de la respuesta, según destaca Infobae.

NEVER Give Up. Los Sueños Se Cumplen -@SanBenito. ❤️‍🩹🥹 pic.twitter.com/oMemlRb52A — Bad Bunny FANPAGE 🇵🇷 (@alexbadbunnys) June 6, 2026

Luego de la confirmación, se publicó un video en el que se observa a Bad Bunny jugar mientras hace el doblaje de su personaje, tanto en inglés como en español, lo que rápidamente ha captado la atención en las redes sociales.

Aunque Bad Bunny ha sido la incorporación que más ha llamado la atención, personalidades como el actor británico Alan Cumming se han integrado al proyecto al interpretar a Evil Bullseye.

Bad Bunny during the voice recording session for his Toy Story 5 character, “Pizza with Sunglasses” 🕶️🍕 pic.twitter.com/bagFv9tm1Q — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 6, 2026

Taylor Swift confirmó que formará parte de la banda sonora de Toy Story 5 e interpretará el tema I Knew It, I Knew You, que devuelve a la cantante a sus raíces country. Esta canción sería una respuesta a “Cuando alguien me amaba”, de la segunda entrega.

Bizarrap será otro de los artistas que participará en esta nueva entrega al interpretar a Santa de Jardín, personaje que interactuará con el de Bad Bunny.