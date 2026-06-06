Bad Bunny llega a Toy Story 5: así fue el doblaje de Pizza con Gafas de Sol, el personaje con el que se une al elenco de la película

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Bad Bunny llega a Toy Story 5: así fue el doblaje de Pizza con Gafas de Sol, el personaje con el que se une al elenco de la película

Disney y Pixar integraron al artista puertorriqueño Bad Bunny al elenco de doblaje de la nueva entrega de Toy Story 5, donde dará voz a un personaje simpático. Así grabó su doblaje.

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LONDON (United Kingdom), 28/05/2026.- (L-R) Toy Story characters Jessie, Woody and Buzz Lightyear arrive for the launch event for 'Toy Story 5' at Odeon Luxe Leicester Square in London, Britain, 28 May 2026. The film opens in cinemas on 19 June 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

(De izquierda a derecha) Los personajes de Toy Story, Jessie, Woody y Buzz Lightyear, llegan al evento de lanzamiento de 'Toy Story 5' en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, Gran Bretaña, el 28 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una de las películas animadas más esperadas del año, sin duda, es Toy Story 5, que llevará al público a una nueva aventura cargada de nostalgia y reflexión sobre la niñez y la tecnología.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y todos sus amigos deberán enfrentar a un rival muy fuerte: la tecnología, mientras buscan atraer la atención de Bunny. Una de las sorpresas de esta nueva película es la integración del artista puertorriqueño Bad Bunny al elenco de doblaje.

Aunque personalidades como Bizarrap y Taylor Swift se han integrado a este universo, la llegada de Bad Bunny llamó la atención en las redes sociales, dado que el artista interpretará al personaje Pizza con Gafas de Sol.

Por medio de un comunicado, Disney destacó que este personaje llega con un estilo desenfadado y misterioso. Pertenece a una comunidad de juguetes que vive en un cobertizo abandonado y que recibirá a Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

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Los personajes de Toy Story, Jessie, Woody y Buzz Lightyear, llegan al evento de lanzamiento de "Toy Story 5", en Londres. En la película participan Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny. (Foto Prensa Libre: EFE)

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MEX792. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 22/04/2026.- El cantante puertorriqueño Chayanne canta durante un concierto de su gira 'Bailemos Otra Vez' este miércoles, en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

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La película llegará a los cines el próximo 18 de junio y presentará una batalla entre los juguetes y la tecnología, representada por Lilypad, la nueva villana.

En cuanto a la integración de Bad Bunny al elenco, Infobae destaca que se dio luego de revisar los videos del puertorriqueño publicados en YouTube, donde mostró su interés por la franquicia de Toy Story.

Benito Antonio Martínez Ocasio habría compartido videos en los que se le observa jugar con los personajes de la película y hacer doblaje, lo que llamó la atención de la producción.

La productora Lindsey Collins confesó que, de forma inmediata tras la invitación para integrarse al elenco, Bad Bunny respondió emocionado por dar voz a uno de los personajes. “Estoy dentro. Sería una especie de sueño hecho realidad hacer una voz para Toy Story”, fue parte de la respuesta, según destaca Infobae.

Luego de la confirmación, se publicó un video en el que se observa a Bad Bunny jugar mientras hace el doblaje de su personaje, tanto en inglés como en español, lo que rápidamente ha captado la atención en las redes sociales.

Aunque Bad Bunny ha sido la incorporación que más ha llamado la atención, personalidades como el actor británico Alan Cumming se han integrado al proyecto al interpretar a Evil Bullseye.

Taylor Swift confirmó que formará parte de la banda sonora de Toy Story 5 e interpretará el tema I Knew It, I Knew You, que devuelve a la cantante a sus raíces country. Esta canción sería una respuesta a “Cuando alguien me amaba”, de la segunda entrega.

Bizarrap será otro de los artistas que participará en esta nueva entrega al interpretar a Santa de Jardín, personaje que interactuará con el de Bad Bunny.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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