Lo que nadie esperaba de Toy Story 5: Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny juntos

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Lo que nadie esperaba de Toy Story 5: Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny juntos

Taylor Swift cumplirá uno de sus sueños de infancia al escribir una canción para Toy Story 5, una película que también contará con la participación de Bizarrap y Bad Bunny en nuevos personajes.

Ingrid Reyes

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Los personajes de Toy Story, Jessie, Woody y Buzz Lightyear, llegan al evento de lanzamiento de "Toy Story 5", en Londres. En la película participan Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los personajes de Toy Story, Jessie, Woody y Buzz Lightyear, llegan al evento de lanzamiento de "Toy Story 5", en Londres. En la película participan Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny. (Foto Prensa Libre: EFE)

Toy Story 5 traerá a grandes estrellas para su quinta película, que se estrenará oficialmente el 19 de junio en Guatemala. Entre ellas estará Taylor Swift, quien desde abril puso en alerta a sus seguidores. En la página oficial de la cantante apareció un contador con imágenes de nubes blancas sobre un fondo azul cielo, similares al papel tapiz del cuarto de Andy en la saga Toy Story.

La película llegará siete años después de la última entrega y contará con las voces de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Conan O’Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky) y Greta Lee, como la amenazante Lilypad. También se conoce la participación de Bizarrap y Bad Bunny.

Entre otros talentos estarán Craig Robinson (Atlas, un alegre hipopótamo con GPS), Shelby Rabara (Snappy, un juguete con cámara) y Matty Matheson (Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología).

El 1 de junio, la estrella estadounidense Taylor Swift confirmó que formará parte de la banda sonora de Toy Story 5, la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado I Knew It, I Knew You.

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El tema, escrito y producido por Swift y Jack Antonoff, “se lanzará en todas las plataformas de música en streaming y de compra digital el viernes 5 de junio”, anunció Disney en un comunicado.

La canción marcará el regreso de Swift a sus raíces country, “mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete”, agregó el escrito.

En su cuenta de Instagram, Swift publicó: “¡Lo sabías! Mi nueva canción original, ‘Lo sabía, te conocía’, para Disney y Pixar, Toy Story 5, será tuya el 5 de junio. Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía cinco años y vi la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes”.

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La intérprete estadounidense cuenta con una trayectoria en la composición para la gran pantalla, con canciones originales para bandas sonoras de producciones como The Hunger Games (Los juegos del hambre), para la que interpretó Safe & Sound (2012).

También aportó el tema Carolina (2022) para el largometraje Where the Crawdads Sing (La chica salvaje), que le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics’ Choice Awards.

Por su parte, Bizarrap publicó en sus redes sociales que será la voz de “Santa de Jardín”, un nuevo personaje de Toy Story 5. “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió el músico.

Disney explica que este personaje es el protector de una poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín.

El personaje del creador de las Bizarrap Sessions compartirá una escena con el juguete “Pizza con Anteojos”, cuya voz en inglés y español será interpretada por Bad Bunny, según la misma fuente.

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El personaje del creador de las ‘Bizarrap Sessions’ compartirá una escena con el juguete ‘pizza con anteojos’ cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

Esta será la primera vez que el argentino participe en una película, mientras continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

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¿De qué tratará Toy Story 5?

Woody y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según revela el nuevo tráiler de Toy Story 5, presentado el 19 de febrero.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019).

En esta nueva entrega también reaparecen personajes emblemáticos de la franquicia, como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm y Rex, quienes se unirán para defender a los niños de esta invasión tecnológica.

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton (Finding Nemo), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Turning Red). La banda sonora original estará nuevamente a cargo de Randy Newman.

Desde su estreno en 1995, la franquicia Toy Story ha recaudado US$3,300 millones en la taquilla mundial.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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