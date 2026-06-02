Bizarrap estará en Toy Story 5: qué personaje interpretará en la película de Disney y Pixar

Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, anunció su participación en el elenco de voces de Toy Story 5, la producción de Disney y Pixar en la que interpretará a un nuevo personaje en la versión doblada al español.

“Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias, Disney, por la oportunidad”, publicó en Instagram el productor y artista argentino Bizarrap, ganador de cuatro premios Latin Grammy.

“Santa de Jardín” es un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes que aparece en el patio trasero de la zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado por The Exclusive Agency, representante del artista.

Además, el personaje compartirá una escena con el juguete “Pizza con Anteojos”, cuya voz es interpretada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Esta es la primera vez que Bizarrap participa en una película, y su emoción fue evidente en la publicación en la red social, donde también compartió fotografías en las que usa una gorra con la tipografía de la cinta, así como la suela de sus zapatos marcada como las botas de Woody.

También aparece posando con los famosos juguetes de Toy Story: Woody y Buzz Lightyear. Sin embargo, llamó la atención un tercer juguete en las imágenes: una pequeña figura inspirada en Bizarrap, con gorra y lentes oscuros.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio del 2026 con una nueva aventura para Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen), quienes han participado en la saga desde la primera película.

Luego de dejar a la pandilla de juguetes para ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019), la nueva historia muestra el reencuentro del famoso vaquero con el guardián espacial. Ambos se unen para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según revela el tráiler de la película.

El estreno ha generado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes con voces de artistas famosos, una narrativa que combina comedia y aventura, y una banda sonora que contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.