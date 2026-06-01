¿Taylor Swift participará en “Toy Story 5”? Las pistas que analizan los fanáticos

La publicidad de la película Toy Story 5 está dando de qué hablar. Tras la aparición de varias vallas, mupis y pantallas que promocionan el estreno del filme, los seguidores de Taylor Swift especulan que la cantante podría estar involucrada en el proyecto.

Elementos visuales como las iniciales TS y 13 nubes blancas a su alrededor, sobre un fondo azul, han generado expectativa por el posible vínculo entre la artista y la película de Pixar.

Según los internautas, las iniciales de Toy Story (TS) coinciden justamente con las de Taylor Swift. Además, las 13 nubes harían referencia al número favorito de la artista, quien nació el 13 de diciembre de 1989.

La publicidad fue instalada en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Londres, pero también en las cuentas oficiales de Toy Story 5 y Pixar, donde los internautas han compartido sus reacciones.

Una seguidora escribió en X: “Los Swifties saben que no puede ser una coincidencia. Las teorías están a punto de volverse locas. Los Swifties ven ‘TS’ y el número 13 por todas partes ahora”.

“Tay Story? Toy Swift? What’s happening? (¿Tay Story? ¿Toy Swift? ¿Qué está pasando?)”, escribió otra seguidora en Instagram. Mientras tanto, otros se refirieron al fenómeno como “Tay Story”, al fusionar los identificadores de la cantante y de la película.

Además, Pixar publicó un video protagonizado por Jessi, una de las protagonistas de la saga, en el que la vaquera aparece bailando frente a una de las vallas mientras el texto indica: “Improvisando sus movimientos sobre la marcha”.

Los usuarios consideran que la frase hace referencia a la canción Shake It Off (Sacúdelo), uno de los sencillos más conocidos de Taylor Swift, lanzado en el 2014.

La página oficial de Taylor Swift muestra una animación de Jessi y la publicidad de Toy Story 5. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de sitio web de Taylor Swift)

Pero la pista más evidente está en la página web oficial de la artista, donde nuevamente aparece Jessi bailando mientras, al fondo, se ve una valla como la de los anuncios de Pixar y un conteo regresivo.

Y, por si fuera poco, la fecha de estreno de Toy Story 5, el 19 de junio, coincide con el aniversario del lanzamiento de Tim McGraw, el primer sencillo de Swift, publicado en el 2006.

Hasta el momento, las teorías no han sido confirmadas por Disney, Pixar ni por los representantes de Taylor Swift. Mientras tanto, los fanáticos esperan el estreno de Toy Story 5, previsto para el 19 de junio del 2026.