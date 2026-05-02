¿Taylor Swift lanzará canción para Toy Story 5? Esto es lo que se sabe

Taylor Swift ha puesto en alerta a sus seguidores. En la página oficial de la cantante apareció un contador con imágenes de nubes blancas sobre fondo azul cielo similares al papel del cuarto de Andy en la saga Toy Story. Esto apareció el 30 de abril.

Esto abrió especulaciones sobre una posible colaboración de la cantante en la próxima película que se estrenará en junio próximo.

El contador estuvo apenas unos minutos y llevaba al 2 de mayo, así que se espera que Pixar o la cantante den más información sobre esto.

La película llegará a los cines del mundo incluido Guatemala, el 19 de junio, siete años después de la última entrega, y contará con las voces de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Conan O'Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky) y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

Se suman además nuevos talentos, como Craig Robinson (Atlas, un alegre hipopótamo con GPS), Shelby Rabara (Snappy, un juguete con cámara) y Matty Matheson (Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología).

¿De qué tratará Toy Story 5?

Woody y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según revela el nuevo tráiler de Toy Story 5, presentado el jueves 19 de febrero.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019).

En esta nueva entrega también reaparecen personajes emblemáticos de la franquicia, como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm y Rex, quienes se unirán para defender a los niños de esta invasión tecnológica.

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton (Finding Nemo), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Turning Red). La banda sonora original estará nuevamente a cargo de Randy Newman.

Desde su estreno en 1995, la franquicia Toy Story ha recaudado US$3 mil 300 millones de dólares (más de Q25 millones) en la taquilla mundial.