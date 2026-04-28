Taylor Swift busca proteger su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial

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Taylor Swift busca proteger su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial

Taylor Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas a su voz, sino también las imitaciones que sean confusamente similares.

Ingrid Reyes

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Taylor Swift es una de las artistas de música en vivo con mayor recaudación, conocida por sus canciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas. Según Forbes, Taylor Swift es la música femenina más rica del mundo y ahora busca proteger su voz de la Inteligencia Artificial. (Foto Prensa Libre: EFE)

Taylor Swift es una de las artistas de música en vivo con mayor recaudación, conocida por sus canciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas. Según Forbes, Taylor Swift es la música femenina más rica del mundo y ahora busca proteger su voz de la Inteligencia Artificial. (Foto Prensa Libre: EFE)

Taylor Swift ha presentado nuevas solicitudes de registro de marca para blindar su voz e imagen y así protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA), informó el despacho de abogados Gerben IP.

Los documentos fueron presentados en nombre de TAS Rights Management el 24 de abril y suponen “un cambio más amplio en la forma en que las celebridades están aplicando la ley de marcas para luchar contra la IA”, de acuerdo con una publicación escrita por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben.

Entre las solicitudes de la cantante, dos corresponden a marcas sonoras que cubren su voz: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”.

La tercera es una marca visual que abarca “una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas”, un atuendo que está relacionado con sus actuaciones durante The Eras Tour.

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De acuerdo con el abogado, la medida de Swift puede proporcionar una capa adicional de protección a la que ofrecen las leyes vigentes sobre el “derecho a la propia imagen” contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa.

“Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean ‘confusamente similares’, un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas”, explica el escrito de Gerben.

Sobre la presentación de demandas basada en imágenes, el abogado detalló que “al proteger un elemento visual distintivo, como el mono (prenda de vestir de una pieza) que Swift suele usar y su pose, el equipo de Swift puede obtener argumentos adicionales para presentar demandas contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen”.

La imagen de Taylor Swift ha sido utilizada sin su consentimiento en distintos contenidos falsos creados con inteligencia artificial, que incluyen imágenes pornográficas que circularon en internet.

Incluso antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. del 2024, Donald Trump compartió imágenes creadas con IA que daban a entender, de forma engañosa, que Swift lo apoyaba.

Antes de ser cantante, la artista de origen estadounidense, Taylor Swift se describe a sí misma como compositora. Vogue explica que viviendo en Nashville, Tennessee, y habiendo terminado la secundaria por adelantado, la Taylor Swift de 14 años fue uno de los primeros talentos en ser firmados por la disquera Big Machine Records.

En octubre 24 de 2006 fue lanzado Taylor Swift, un álbum homónimo que contenía tres canciones escritas en su totalidad por la cantante de country y otras co-escritas junto a colaboradores. El primer álbum de Taylor subió al número 5 de las listas en sus primeros días, permaneciendo en el lugar por 157 semanas consecutivas.

Swift se suma en esta medida al actor Matthew McConaughey, quien registró marcas similares en los últimos meses para proteger su voz e imagen. En el 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas registradas al actor.

McConaughey dijo en febrero pasado, “no lo nieguen. No bastará con quedarse de brazos cruzados y hacer el alegato moral de: ‘No, esto está mal’. No va a durar. Hay demasiado dinero por ganar, y es demasiado productivo. Así que yo digo: Aduéñate de ti mismo. Voz, imagen, etc. Regístralo. Haz lo que tengas que hacer, para que cuando llegue, nadie pueda robarte”.

La revista Rolling Stone explica que en eneo, el actor tuvo ocho solicitudes aprobadas por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, donde incluyen obras como un video de siete segundos de su persona de pie en un porche, un clip de tres segundos de él frente a un árbol de Navidad y un mensaje de voz de él diciendo: “‘”Está bien, está bien, está bien”’”. 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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