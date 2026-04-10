Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían enviado invitaciones para su boda en 2026

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Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían enviado invitaciones para su boda en 2026

La posible boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs podría celebrarse en julio próximo.

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(FILES) US singer-songwriter Taylor Swift (L) and boyfriend US NFL football player Travis Kelce attend the men's final match between USA's Taylor Fritz and Italy's Jannik Sinner on day fourteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 8, 2024. Pop icon Taylor Swift, recently engaged to Kansas City Chiefs star Travis Kelce, is a definite "maybe" to perform at the Super Bowl, NFL commissioner Roger Goodell told NBC's Today show on September 3, 2025. "We would always love to have Taylor play," Goodell said. "She is a special, special talent and obviously she would be welcome any time." (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift (izq.) y su novio, el jugador de fútbol americano de la NFL Travis Kelce están entre las parejas más famosas del entretenimiento y el deporte. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

La relación sentimental de la famosa cantante norteamericana Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce está en un punto importante al confirmarse su próxima boda.

Desde la noticia del compromiso se ha especulado sobre el día, la fecha y el lugar en que se celebrará la unión de la pareja.

Un artículo de Page Six destaca que una fuente cercana a los novios ha confirmado la próxima boda. "Bienvenidos a Nueva York, ¡les espera una gran boda!", dice un aviso previo para apartar la fecha.

La fecha que asegura la fuente es el próximo viernes 3 de julio. "La noticia resulta sorprendente, ya que ha habido varios informes que indicaban que la superestrella del pop y el campeón de los Kansas City Chiefs estaban considerando Rhode Island, donde Swift posee una gran finca al lado de un hotel, para la boda", dice la publicación.

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USA4692. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/09/2025.- Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2025 de la cantante Taylor Swift en Los Ángeles (Estados Unidos). Swift volverá a las salas de cines en octubre para presentar 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl', una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum 'The Life of a Showgirl'. EFE/ Octavio Guzmán ARCHIVO

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El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una de las festividades favoritas de Swift. Este año también se celebra el 250 aniversario de Estados Unidos.

Taylor, en el 2014, escribió la canción Welcome to New York. “Como todo gran amor, te mantiene en vilo / Como todo amor verdadero, está en constante cambio / Como todo amor auténtico, te vuelve loco / Pero sabes que no cambiarías nada, nada, nada”, dice su canción traducida al español.

La pareja hizo oficial su compromiso el 26 de agosto del 2025 en Kansas, con una publicación en redes sociales que horas después ya había alcanzado alrededor de 37.5 millones de me gusta.

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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