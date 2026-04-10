Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían enviado invitaciones para su boda en 2026

La relación sentimental de la famosa cantante norteamericana Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce está en un punto importante al confirmarse su próxima boda.

Desde la noticia del compromiso se ha especulado sobre el día, la fecha y el lugar en que se celebrará la unión de la pareja.

Un artículo de Page Six destaca que una fuente cercana a los novios ha confirmado la próxima boda. "Bienvenidos a Nueva York, ¡les espera una gran boda!", dice un aviso previo para apartar la fecha.

La fecha que asegura la fuente es el próximo viernes 3 de julio. "La noticia resulta sorprendente, ya que ha habido varios informes que indicaban que la superestrella del pop y el campeón de los Kansas City Chiefs estaban considerando Rhode Island, donde Swift posee una gran finca al lado de un hotel, para la boda", dice la publicación.

El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una de las festividades favoritas de Swift. Este año también se celebra el 250 aniversario de Estados Unidos.

Taylor, en el 2014, escribió la canción Welcome to New York. “Como todo gran amor, te mantiene en vilo / Como todo amor verdadero, está en constante cambio / Como todo amor auténtico, te vuelve loco / Pero sabes que no cambiarías nada, nada, nada”, dice su canción traducida al español.

La pareja hizo oficial su compromiso el 26 de agosto del 2025 en Kansas, con una publicación en redes sociales que horas después ya había alcanzado alrededor de 37.5 millones de me gusta.