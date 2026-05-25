Taylor Swift y Travis Kelce: las celebridades invitadas y excluidas de su boda privada

Entre la confidencialidad que envuelve la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce, comienzan a surgir nombres de posibles invitados y de quienes no estarían incluidos en la lista.

Gracias a la estrategia de confidencialidad absoluta que impuso la pareja, los detalles de la celebración, que será en las próximas semanas, son inciertos, mientras que la fecha exacta, la ubicación y la lista completa de invitados siguen siendo un misterio.

Según TMZ, la artista habría estado llamando personalmente a sus amigos para invitarlos, mientras que Page Six reveló algunos nombres que estarían confirmados, como Ed Sheeran, amigo cercano de la cantante, así como Selena Gomez, Gigi Hadid, las integrantes de la banda Haim y la modelo Cara Delevingne.

Patrick Mahomes y su esposa, Brittany, compañeros cercanos de Kelce en los Kansas City Chiefs, también figurarían entre los invitados; al igual que la actriz y cantante estadounidense Zoë Kravitz, pese a que la amistad con Swift ha pasado por dificultades.

“Ha habido un enfriamiento entre Zoë y Taylor, pero ella va a ir. No sé si irá Harry, porque está de gira”, señaló la fuente de Page Six, en referencia a Harry Styles, con quien Kravitz se comprometió recientemente.

Los medios han especulado sobre si la actriz estadounidense Blake Lively habría sido invitada, pues luego de tener una larga y estrecha amistad con Swift, se habrían distanciado cuando Blake la involucró en su demanda contra el director Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual, ambiente laboral hostil y represalias posteriores.

Según documentos judiciales desclasificados citados por Infobae, Blake describió a Taylor como uno de sus “dragones” y le pidió que alabara ante el cineasta y actor una revisión del guion de Romper el círculo, película en la que ambos trabajaron juntos.

Page Six consultó a una fuente cercana de las artistas, quien habría revelado que, aunque Blake no estaría en la lista de invitados para la boda de la cantante, aún habría posibilidad de incluirla.

“Creo que hay muchas más posibilidades ahora que el caso está resuelto. Como se vio en la Met Gala, Blake está lista para volver... estará encantada si la invitan. Pero eso es un gran ‘si’”.

Por otro lado, la pareja de esposos y actores estadounidenses Miles Teller y Keleigh Sperry tampoco estaría invitada, en medio de rumores de distanciamiento.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto del 2025 y habrían apostado por una boda con la misma confidencialidad que la de Ed Sheeran, quien se casó en secreto en diciembre del 2018 con apenas 40 invitados.