Entre un beso inesperado y varios éxitos, Taylor Swift sorprendió a sus fans en Argentina

La cantante estadounidense Taylor Swift sigue expandiendo su imperio pop. Luego de ocho meses de haber iniciado The Eras Tour, su sexta y multitudinaria gira con más de 3,5 millones de asistentes, la artista ha llegado a América del Sur.

La intérprete de canciones como “Bad Blood” o “Shake It Off”, se estrenó en Buenos Aires el pasado 11 de noviembre cuando llevó a cabo el primero de tres shows en el estadio River Plate y en donde logró atraer a más de 70 mil personas de distintas edades.

De acuerdo con medios locales de Argentina como Página 12, The Eras Tour se ha convertido en “el más grande espectáculo audiovisual que se haya apreciado en la Argentina”.

El recorrido de Taylor Swift por Argentina estaba pensado para concluir este domingo 12 de noviembre, sin embargo, debido a las condiciones de las lluvias en el país sudamericano, la música de 33 años y su equipo decidieron reagendar el primer concierto.

Según se ha reportado, cada espectáculo se ha extendido por cerca de 3 horas con 30 minutos. Durante ese tiempo, la estadounidense ha presentado un total de 45 canciones pertenecientes a sus diez álbumes de estudio.

Durante su repertorio la cantante interpretó canciones sorpresa como la mezcla de las piezas “Is it over”, “Out of the woods” y “End Game”.

Uno de los hechos que sorprendieron a los miles de fanáticos que llegaron a ver a Taylor Swift ocurrió cuando al terminar el concierto, la intérprete se aproximó rápidamente a su novio, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, lo que provocó una oleada de gritos desde el público.

Taylor Swift corriendo a besar a Travis Kelce después de su show en Argentina. pic.twitter.com/GLAKlrcZSK — Indie 505 (@Indie5051) November 12, 2023

La emoción del público responde también al inicio de la reciente historia de amor entre Swift y Kelce, quienes hicieron oficial su relación el pasado mes de octubre. La pareja se habría empezado a vincular en julio, luego del acercamiento que habría procurado el jugador de fútbol americano.

El intercambio de pulseras con el título de canciones de Taylor Swift se ha popularizado durante los shows de la estadounidense, por lo que en algún momento, Kelce intentó darle una, pero con el distintivo de su número teléfonico.

La escena de amor que se registró el pasado 11 de noviembre en Argentina no fue el único momento especial que se vivió durante el recital de Swift.

Otro de los puntos más recordados será el momento en que la estadounidense dedicó unos minutos para hablar sobre su nominación a los Premios Grammy. Entre varias Taylor Swift competirá por álbum del año en la premiación que será celebrada el próximo 4 de febrero del 2024 en Los Ángeles, Estados Unidos.