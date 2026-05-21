TMZ revela nuevos detalles sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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TMZ revela nuevos detalles sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift vuelve a ser tema de conversación en Nueva York, esta vez por los detalles que han salido a la luz sobre su supuesta boda con el deportista Kelce.

Ingrid Reyes

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La cantante Taylor Swift se abraza a su novio, el jugador de Travis Kelce. Se espera que la pareja se case en 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante Taylor Swift se abraza a su novio, el jugador de Travis Kelce. Se espera que la pareja se case en 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Taylor Swift acapara por estos días la atención de los neoyorquinos, más allá de su exitosa carrera, por su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, que, según ha trascendido, será el 3 de julio en esta ciudad, la cual ha visitado con frecuencia.

El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una de las festividades favoritas de Swift. Este año también se celebra el 250 aniversario de Estados Unidos.

Taylor, en el 2014, escribió la canción Welcome to New York. “Como todo gran amor, te mantiene en vilo / Como todo amor verdadero, está en constante cambio / Como todo amor auténtico, te vuelve loco / Pero sabes que no cambiarías nada, nada, nada”, dice su canción traducida al español.

La cantante también será incluida, en un acto el próximo 11 de junio en Nueva York, en el Salón de la Fama de los Compositores, donde interpretará un tema, pero no está previsto que comparta con otros homenajeados durante el cóctel que antecede a la premiación, de acuerdo con el New York Post.

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(FILES) US singer-songwriter Taylor Swift (L) and boyfriend US NFL football player Travis Kelce attend the men's final match between USA's Taylor Fritz and Italy's Jannik Sinner on day fourteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 8, 2024. Pop icon Taylor Swift, recently engaged to Kansas City Chiefs star Travis Kelce, is a definite "maybe" to perform at the Super Bowl, NFL commissioner Roger Goodell told NBC's Today show on September 3, 2025. "We would always love to have Taylor play," Goodell said. "She is a special, special talent and obviously she would be welcome any time." (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían enviado invitaciones para su boda en 2026

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La artista tiene previsto acudir a este evento con su familia. La presidenta y directora ejecutiva del Salón de la Fama de los Compositores, Linda Moran, indicó al diario que ha estado trabajando arduamente en la organización de la cena junto al presidente del consejo, Nile Rodgers.

En este acto también serán reconocidos Alanis Morissette, Kenny Loggins, así como Gene Simmons y Paul Stanley, de Kiss.

De acuerdo con lo publicado recientemente por TMZ, Swift ha llamado a sus invitados para darles a conocer la fecha de su boda, pero aún no les informó el lugar para evitar que se filtren detalles.

La invitación incluye estrictos acuerdos de confidencialidad y será la culminación de un compromiso que la pareja dio a conocer en Instagram en agosto del 2025, durante la intensa gira que realizaba la estrella del pop.

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La lista de invitados es de entre 150 y 200 personas e incluye a familiares, amigos y músicos; entre estos, las estrellas del espectáculo Selena Gomez, Zoë Kravitz y Gigi Hadid, así como figuras del deporte, como Patrick Mahomes y Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega Kelce, entre otros, de acuerdo con el New York Post.

Entre las visitas recientes de Swift a Nueva York, se le vio con sus padres y hermanos, lo que ha aumentado los comentarios sobre su enlace en esta ciudad, evento que coincidirá con la Copa Mundial de la FIFA y la Sail4th 250, la mayor reunión marítima internacional con motivo del 250 aniversario de independencia de EE. UU.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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