Bad Bunny llega al Museo de Cera de Madrid: así es la figura del artista que causa sensación

Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas más destacados del 2026. Mientras se encuentra de gira con Debí Tirar Más Fotos World Tour, el puertorriqueño se presenta en diversos escenarios y, durante su paso por España, se anunció la inauguración de su figura de cera en el museo madrileño.

Después de su participación en el Super Bowl, Benito Antonio Martínez Ocasio continuó su gira. Tras presentarse los primeros dos días en Barcelona, tendrá una residencia en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, donde ofrecerá 10 conciertos.

Previo al inicio de sus presentaciones, el Museo de Cera de Madrid inauguró este 28 de mayo la figura de cera de Bad Bunny, la cual causó revuelo por los tatuajes, el realismo y la vestimenta.

El museo destacó que el vestuario está inspirado en el estilo presentado durante la era de Debí Tirar Más Fotos. La figura viste tenis blancos, pantalón beige y una camisa celeste desabotonada hasta la cintura, que deja ver los tatuajes característicos del artista.

Además, está acompañada de una escenografía caribeña que muestra las raíces del artista en Puerto Rico. Conocido por canciones como NUEVAYoL, el cantante fue retratado con sus tatuajes, barba y cabello.

La agencia EFE destacó las declaraciones del escultor, quien explicó que uno de los principales retos fue captar su pose característica, “recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movimiento en escena”.

Wax figure of Bad Bunny for the Museo de Cera Madrid. 🇪🇸 pic.twitter.com/7FJX9sSiqJ — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 28, 2026

En cuanto al cabello y la barba, se detalló que el equipo responsable insertó pelo por pelo para conseguir un mayor realismo. Según el medio 20Minutos, la figura fue elaborada en cinco meses, ya que buscaron retratar cada detalle del artista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la recreación de los tatuajes de Bad Bunny, pues cada uno fue realizado por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como “Black Sánchez”.

Con deportivas, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, se presenta la figura de cera de Bad Bunny. (Video Prensa Libre: EFE)