“X-Men ’97” llegará con una nueva temporada que dispersará a los mutantes a través del tiempo: esto se sabe del estreno

Uno de los grupos de superhéroes más amados de las historietas, los X-Men, extiende su historia al anunciar el lanzamiento de la segunda temporada de X-Men ’97, que retoma algunos temas que quedaron pendientes en la primera entrega y llevará a los mutantes a estar dispersos en diferentes líneas de tiempo.

El adelanto presentado por Disney+ muestra cómo algunos de los mutantes se enfrentan a retos en el pasado y el presente. Esta nueva temporada llegará el próximo 1 de julio del 2026, según anunció la plataforma. Marvel destaca que la segunda temporada está ambientada en un pasado antiguo, el presente y un futuro lejano.

X-Men ’97 presentará nuevas aventuras en las que, por una parte, el heroico equipo mutante lucha por regresar a su línea de tiempo original, es decir, la década de 1990, mientras sus enemigos aprovechan su ausencia para atacar.

Marvel detalla que enemigos sospechosos y nuevas formas de intolerancia contra los mutantes están en auge, por lo que el tiempo corre para los X-Men. Personajes como Cíclope y Tormenta tendrán que luchar para volver a su línea temporal original.

Esta nueva temporada llega dos años después del estreno de la primera entrega, que marcó la historia de los héroes mutantes. Datos de Marvel destacan que este estreno traerá nueve episodios en los que se presentarán nuevas historias.

Para esta segunda temporada, Marvel presenta un reparto de voces para dar vida a los mutantes más importantes, entre ellos:

Ross Marquand como el Profesor X

Matthew Waterson como Magneto

Ray Chase como Cíclope

Jennifer Hale como Jean Grey

Alison Sealy-Smith como Tormenta

Cal Dodd como Lobezno

Lenore Zann como Rogue

George Buza como Bestia

Según medios como Infobae, el principal antagonista de esta temporada será Apocalipsis, personaje destacado por ser uno de los más poderosos de este universo.

“Los X-Men están desperdigados por el tiempo. En el pasado, a comienzos del reinado de Apocalipsis, y en el futuro, en el apogeo de su gloria”, períodos en los que se espera que los mutantes luchen contra este supervillano.

Uno de los grupos de mutantes deberá enfrentarse a una versión más joven de Apocalipsis, mientras otros combatirán a su versión más poderosa. Uno de los adelantos que ofrece el tráiler es la aparición de héroes como Deadpool, que en realidad es Morph, y Emma Frost.

As Diario destaca que, para crear un puente entre la primera y la segunda temporada, Marvel lanzará una serie de cómics llamada X-Men ’97: temporada 2. Esta contará con cinco números que ampliarán la historia para los amantes de las historietas.

Estos cómics fueron escritos por Steve Foxe e ilustrados por Salva Espín, destaca el medio. Las historietas revelarán parte de lo que se verá en la serie de Disney+. Los cómics llegarán a las tiendas a partir del 3 de junio.

Lea más:De Marvel a Stranger Things: el guatemalteco José Pineda que triunfa creando arte para las grandes producciones