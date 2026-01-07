Marvel Studios muestra por primera vez a los X-Men en el tráiler de Avengers: Doomsday

Marvel Studios presentó un adelanto de Avengers: Doomsday, cinta que se estrenará el 17 de diciembre del 2026, según información oficial del estudio cinematográfico.

“La muerte nos alcanza a todos. Es todo lo que sé”, recita Charles Xavier (Profesor X), interpretado por Patrick Stewart. Conforme avanza el tráiler, Xavier deja interrogantes en el aire: “La pregunta no es, ¿te has preparado para morir? La pregunta es, ¿quién vas a ser cuando cierres los ojos?".

El avance también muestra a Ian McKellen como Magneto y a James Marsden como Cíclope. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película es dirigida por los Hermanos Russo y marcará el inicio del final de la sexta fase del UCM, con el Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr., como el villano principal.

También se revela la icónica Mansión X, hogar de los X-Men, donde Charles Xavier interactúa con Max Eisenhardt, el hombre detrás de Magneto. Además, se observa cómo Xavier mueve una pieza de ajedrez con sus poderes mentales y a Cíclope mientras intenta controlar su vista láser.

Reparto de Avengers: Doomsday

Según la prensa internacional, el elenco está conformado por Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Channing Tatum. Asimismo, la conclusión de la sexta fase del UCM contará con la participación de Los Cuatro Fantásticos, interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, entre otros actores.

Aunque aún no se conocen muchos detalles del argumento, se espera que esta entrega se enfoque en el temible Doctor Doom. De acuerdo con GQ, en los cómics aparece un ente cósmico conocido como Beyonder, quien rapta a superhéroes y supervillanos de la Tierra para enfrentarlos involuntariamente en el planeta artificial Battleworld.

En esa historia, Doctor Doom termina salvando paradójicamente al multiverso y convirtiéndose, al mismo tiempo, en su mayor amenaza. Según el medio internacional, esta podría ser la inspiración de la película. El portal especializado FilmAffinity coincide en que, basándose en los cómics, la historia girará en torno a Doctor Doom, quien pondría en jaque todas las realidades.

“Los Avengers, junto a Los Cuatro Fantásticos y otros héroes clave, deberán unirse por primera vez a gran escala en un conflicto que prepara el terreno para el gran evento multiversal que culminará en Avengers: Secret Wars”, destaca FilmAffinity.